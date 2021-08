Gala de Ópera Mexicana en Bellas Artes: fechas, programa y cantantes

Con el fin de conmemorar los 200 años de la consumación de la Independencia y apoyar en la reactivación de artistas afectados por la pandemia se presenta la Gala de Ópera Mexicana en el Palacio de Bellas Artes, que incluye un programa de nueve fragmentos, bajo la dirección de Iván López Reynoso, titular de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

El programa se integra de obras reconocidas a nivel internacional: “Los compañeros de la hoja”, de José Francisco Vásquez; “Anita e Ildegonda”, de Melesio Morales; “Edith”, de Estanislao Mejía; “La mulata de Córdoba”, de José Pablo Moncayo; “Atzimba”, de Ricardo Castro; “Keofar”, de Felipe Villanueva; “Alicia”, de Federico Ibarra y “La Güera Rodríguez”, de Carlos Jiménez Mabarak. Se presentarán arias, escenas y partes orquestales.

“En la selección se consideraron varios criterios: el principal, desde luego, que fuera una gala que presentara un abanico interesante y ecléctico del repertorio operístico mexicano, por ende tendremos, ópera no nada más cantada en español, también en italiano y francés.

“Era importante respetar la distancia social, las medidas sanitarias correspondientes a un programa que no podía superar cierta cantidad de elementos orquestales; en tercer lugar, dar también cabida a los cantantes nacionales de distintas generaciones, momentos, tesituras y colores, que retomaran una actividad presencial profesional después de estos meses tan difíciles, no sólo para el gremio musical, sino en general”, explicó el lunes pasado López Reynoso, en conferencia de prensa virtual.

De los fragmentos que se presentarán, López Reynoso, también director invitado de la Ópera de Zúrich, destacó que por lo menos tres de las óperas no se interpretan con frecuencia en los teatros mexicanos: “La virgencita”, de José F. Vásquez; “Edith”, de “Estanislao Mejía”; y “Keofar”, de Felipe Villanueva.

¿Cuándo será la Gala de Ópera Mexicana?

La Gala de Ópera Mexicana, que también celebra los 75 años del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), tendrá lugar el próximo domingo 5 de septiembre en el Palacio de Bellas, a las 17:00 horas.

Debido a las condiciones sanitarias por el COVID-19 sólo podrán disfrutar del espectáculo alrededor de 300 personas. Entre las medidas sanitarias contempladas están el uso de escudos acrílicos en cantantes y músicos de instrumentos de aliento, así como cubrebocas especiales para los integrantes del coro.

¿Quiénes son los solistas que participan en la Gala?

En la Gala de Ópera Mexicana participarán ocho intérpretes mexicanos: las sopranos Dhyana Arom, Enivia Muré y Zaira Soria; la mezzosoprano Frida Portillo; los tenores José Manuel Chú y Víctor Hernández; el barítono Armando Gama y el bajo-barítono Rodrigo Urrutia.

También se unirá el Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo las direcciones coral de Luis Manuel Sánchez y concertadora de Iván López Reynoso.

Cantantes celebran regresar al escenario

Después de un año y medio de pandemia, la soprano Enivia Muré y el tenor José Manuel Chú —integrante de Los Sinaloenses de Cuidado— celebraron volver a los teatros con todas las medidas sanitarias.

“Es importante para mí regresar al Palacio de Bellas Artes después de tanto tiempo, además con música que mueve fibras en lo más profundo. Esperamos que esto no pare, es una nueva forma de vida, no podemos seguir deteniéndonos, con todo el riesgo que esto pueda implicar, hay que tomar todas las precauciones y tener toda la confianza de que todo va a estar bien”, expresó Muré.

El tenor José Manuel Chú resaltó que “esta una gran oportunidad para todos, especialmente para mí que es la primera vez que cantaré ópera mexicana”.

Muré y Chú también compartieron que durante los meses de confinamiento se tuvieron que reinventar ofreciendo desde conciertos virtuales, hasta privados y dando clases de canto. El tenor por ejemplo, junto con otros intérpretes creó el grupo Los Sinaloenses de Cuidado, que se volvió viral por conjugar la ópera con la banda sinaloense.

¿Qué otras óperas llegarán a Bellas Artes?

Alonso Escalante, director artístico de la Ópera de Bellas Artes, adelantó que en septiembre, con motivo de las fiestas patrias se presentará la ópera “Motecuhzoma II”, de Jesús Echeverría, la cual no se ha podido montar debido a la pandemia.

Mientras que a finales de octubre se rendirá homenaje a las víctimas del coronavirus con “Requiem”, de Mozart. Para finalizar el año se tiene contemplada la presentación de un concierto navideño en diciembre.

“Este año prácticamente la primera mitad también fue de manera virtual hasta el mes de julio cuando ya tuvimos estas posibilidades de retomar la presencialidad. De esas actividades que postergamos en 2020 retomamos la ópera ‘Ascanio in Alba’, de Mozart, se puede realizar con un formato pequeño de orquesta y coro. También se suma ‘Fidelio’, de Beethoven, una ópera que haremos en esta expresión mínima que permite la orquestación y el coro”, detalló.

Escalante dijo que lo que se pospuso de 2020 se ha tenido que adaptar a un formato casi concertante o semiescenificado para cumplir con las medidas sanitarias.

