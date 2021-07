Sabina Berman: “Hoy, el movimiento feminista es el proyecto más vital”

La dramaturga, ensayista, entrevistadora de radio/televisión, narradora, guionista y poeta Sabina Berman (Ciudad de México, 1956) retoma su obra teatral más icónica, “Entre Pancho Villa y una mujer desnuda”, e invitada por Paco Ignacio Taibo II, la publica en la Colección Popular del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Pieza que fue llevada a la pantalla grande con las actuaciones de Diana Bracho, Arturo Ríos y Jesús Ochoa con muy buena acogida del público y elogiosas reseñas de la prensa. Desde su primera puesta en escena en 1993, ha tenido muchos montajes en diferentes foros teatrales del país en largas temporadas con actores de primera línea.

Historia de una pareja conformada por Gina y Adrián, quienes comparten una exaltada efusión sexual y asimismo, intelectual. Ambos admiran al Centauro del Norte, Pancho Villa, el héroe revolucionario. Berman indaga en los mecanismos de las relaciones afectivas entre varones y hembras con el objetivo de configurar una imagen juguetona/paródica del machismo mexicano en las circunstancias de los años 90.

"Entre Pancho Villa y una mujer desnuda"

Autora: Sabina Berman

Género: Teatro

Editorial: FCE, 2020

“Ciertamente, cuando la concebí me intranquilicé mucho, era una pieza teatral singular que abordaba un tema tabú, el machismo, el cual pretendía yo romperlo con mi obra. Yo y los actores pensamos que iba ser un fracaso porque los hombres la iban a boicotear, no permitirían que sus mujeres asistieran al teatro: sin embargo, fue lo contrario. Las funciones siempre se dieron con cupo agotado”, dijo Sabina Berman a La Razón.

Casi 30 años después, y aparece impresa. ¿Por qué? El director del FCE, Paco Taibo, me invitó a ser parte del catálogo de la Colección Popular de la editorial, acepté en el reto de conminar a los lectores a leer teatro, que me parece una experiencia extraordinaria. No es lo mismo leerte una novela que enfrentarte a una obra de teatro, que se debe leer de una sentada.

¿Dos personajes prototipos de la clase media del México de los años 90? Sí, así es. Gina, una mujer de mediana edad, atractiva, divorciada e independiente que expresa decepción con respecto a su relación con Adrián, encantador profesor universitario. El fantasma de Pancho Villa obstaculiza la relación.

¿Representación de un ‘amor romántico’ presente en nuestra formación? Hemos crecido con la idea de ese sentimiento amoroso que nos ha hecho mucho daño, tanto a nosotras como a ellos. Quizás la obra en su momento sugirió un cambio, un replanteamiento para romper con esa rutina sentimental. Me parece que en estos momentos contribuye al debate del feminismo de una manera significativa.

¿Pancho Villa, un arquetipo que habita en Adrián? Los varones admiran a Pancho Villa, fueron educados en los parámetros del machismo. Adrián es un ‘macho progre’, intelectual, ¿refinado? La desconstrucción del imbuido machismo presente en la sociedad es larga, no se logra de una día para otro.

¿Propuesta escénica que es una burla al poder patriarcal desde un humor sutil? Me burlo del poder para correr la cortina de los escombros de la tradición conservadora. Hay todavía limitantes en el discurso de la liberación de la mujer. Convierto a Pancho Villa en un personaje lamentable, un fragmento de la cara oscura de la simulación histórica.

¿Qué ha cambiado en el feminismo en México 30 años después? En los 90 éramos un grupo de mujeres insurrectas y ‘viriles’. Nos tildaban de locas, de insatisfechas sexualmente. Hoy, el movimiento feminista es el proyecto más vital y socialmente más numeroso del país con una integración que ya nadie puede desarticular.

