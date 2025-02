Chicharito Hernández explota con un fan; lo critican por presumir su campeonato en la Kings League

El delantero de las Chivas, Javier Chicharito Hernández, volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de presumir una foto con el trofeo de la Kings League.

En su cuenta de Instagram el exjugador del Manchester United compartió una foto en donde está acotado con el trofeo de la Kings League, la liga de futbol 7 que popularizaron Gerard Piqué e Ibai Llanos en España y que ya tiene presencia en todo el mundo.

“Así duerme el campeón, un 14 de febrero”, dice la foto en la que Javier Hernández sale abrazando el campeonato de la Kings League Americas. Esta foto le generó decenas de comentarios en contra, pero el Chicharito respondió a uno de ellos.

El creador de contenido Alex Jux escribió en la foto: “Por eso Chivas está como está”, poniendo en juicio el compromiso de Javier Hernández en el Club Deportivo Guadalajara. El exjugador del Real Madrid no se quedó con las ganas y respondió al mensaje.

Así respondió Chicharito Hernández

“¿De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso que me quite un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es Chivas?”, empieza la respuesta de Hernández.

No es la primera vez que al Chicharito se le cuestiona su nivel de compromiso con el futbol, no solo en Chivas, pues desde que estaba en el Los Angeles Galaxy de la MLS empezó a hacer streams y videos para redes sociales, por lo que los aficionados creen que está más al pendiente de lo que pasa fuera del campo.

“Que las cosas no estén resultando como TODOS QUISIÉRAMOS NO significan que NO estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy”, agrega Javier Hernández, quien volvió a anotar gol en la Concachampions, casi un año después de la última vez que lo hizo.

Actualmente las Chivas se encuentran en la parte baja de la tabla general del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, el desempeño del club no es lo que los aficionados esperan y en especial el nivel del Chicharito es algo que tiene a todo los hinchas preocupados.

“Como yo tengo que mejorar en lo futbolístico, espero que tú puedas mejorar en tu madurez emocional y entender que lo que pasa en Instagram es solo un 1% de la verdad total de cada ser humano. Fuerte abrazo”, termina el mensaje.

aar