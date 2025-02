Mérida Open AKRON 2025: Emma Navarro busca ganar en Yucatán su primer título 500 WTA

Emma Navarro es una de las grandes promesas del tenis mundial, a su corta edad ya está en el Top 10 de la WTA y en México busca ganar su primer título categoría 500 en las canchas duras del Mérida Open AKRON.

En charla con medios de comunicación, la raqueta estadounidense de 23 años compartió su sentir sobre jugar en suelo nacional, situación que es especial, ya que una lesión la privó de competir el mismo torneo hace dos años.

“Fue difícil no poder jugar dos años atrás. Me había roto el abdomen y no me sentía suficiente bien para jugar. Estoy emocionada de volver. Este año estoy buscando un título 500 y si pudiera ser aquí en Mérida sería increíble. Me siento bien, voy a jugar esta semana y veremos lo que puedo hacer”, dijo la nacida en Charleston, Carolina del Sur.

La estadounidense se presenta en el Mérida Open AKRON como la primera sembrada del torneo, sin embargo, no lo ve como una presión extra. Navarro, quien llegó a Yucatán como la número 9 del ranking de la WTA, dijo que se alegra “de estar aquí y estoy emocionada por jugar un buen tenis esta semana”.

“No siento ninguna extra presión. Creo que cada semana quiero hacerlo bien, no importa si soy la primera o la última persona a entrar en el torneo. Puede que sea un poco más de una expectativa externa, pero para mí los objetivos siempre quedan los mismos y cada semana quiero hacer lo mejor y siempre estoy buscando ganar el torneo, no importa lo que sea. No siento mucha extra presión”, comentó.

Emma Navarro, una tenista Top 10 a su corta edad

A pesar de su corta edad Emma Navarro ha demostrado tener un gran nivel tenístico, lo que la tiene en los puestos más altos de la clasificación y reveló las claves que la tiene en este momento de su carrera, de cara a su participación en el Abierto de Mérida.

“En algún modo es más temprano en mi carrera. También tengo 23 años, así que creo que para muchos fans o los que están viendo, parece que sucedió tan rápido. Pero para mí, lo tomé muy metódicamente. Tomé una aproximación lenta y segura”, comenta.

En adición, la primera sembrada del Mérida Open AKRON 2025 asegura que aunque su ascenso ha sido meteórico, para ella se siente diferente y parece como que ha pasado mucho tiempo.

“Fui a la universidad y después pasé mucho tiempo jugando en el tour de la ITF. Y luego empecé a jugar en los torneos de la WTA la semana pasada. Así que creo que sucedió tan rápido. Pero para mí, ha pasado mucho tiempo. Ahora siento que estoy en el lugar en el que debería estar. Todavía hay mucho trabajo que hacer y muchas cosas que puedo mejorar siempre. Así que eso es lo que intento hacer”, dijo.

