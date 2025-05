Vicente Sánchez amenaza a Cruz Azul si no lo renuevan y podría arruinar la final de Concachampions

Luego de la eliminación ante el América, se reveló que la directiva del Cruz Azul tomó la decisión de no seguir con Vicente Sánchez como su entrenador después de la final de la Concachampions, sin embargo, el técnico uruguayo amenazó a la directiva con no dirigir el partido si no lo renuevan.

Se sabía que el puesto de Sánchez no estaba seguro en La Máquina, pero en últimas horas trascendió que el exjugador le pidió a los directivos de Cruz Azul que le renueven su contrato, o no dirigirá en la final de la Concacaf Champions Cup el próximo 1 de junio.

“La cosa está muy brava en Cruz Azul. Me dicen que Vicente Sánchez y Rubens Valenzuela han pedido que se les renueve sí o sí el contrato, o no dirigen el 1 de junio en CONCACAF”, informa el reportero César Caballero, de ESPN.

La situación en La Máquina se pone al rojo vivo, ya que están tocados luego de la eliminación en semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, que es la tercera eliminatoria al hilo en Liguilla que pierden ante el América de André Jardine.

Vicente Sánchez tomó el control del Cruz Azul luego de la repentina salida de Martín Anselmi al Porto. Se decidió que el uruguayo sería el entrenador todo el Clausura 2025, en donde colocó a La Máquina en semis de la Liga MX y la final de la Concachampios, pero no fue suficiente para convencer a la dirigencia de dejarlo.

Además de Guillermo Almada, en el radar están Gabriel Milito y Matías Almeyda para ser el posible nuevo entrenador, pero lo que sería seguro es que Sánchez no seguirá como entrenador en La Noria.

Cruz Azul pierde ante América en semifinales

En un partidazo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, los fantasmas regresan para el Cruz Azul, que no supo aguantar la ventaja y perdió ante el América, que jugará su cuarta final consecutiva de la Liga MX.

Con goles de Henry Martín y de Christian Borja las Águilas remontaron para vencer 2-1 a La Máquina en el Estadio Azulcrema, y con el empate 2-2 en el global disputarán el título del Clausura 2025 ante el Toluca.

América dominó a placer la primera parte, pero no pudieron anotar gol, lo que les costó muy caro en la segunda parte, pues Lorenzo Faravelli abrió el marcador al minuto 57’, aumentando su ventaja en la pizarra global.

Los de la Noria aguantaron el empate en la primera parte pese a que el América fue dueño del balón y el Cruz Azul apenas se acercó a la cabaña de Luis Ángel Malagón, con un disparo muy desviado de Mateusz Bogusz, quien fue el jugador más peligroso de los celestes.

De esta manera quedó definida la gran final del futbol mexicano, a la cual el Toluca fue el primer invitado a la cita. Los Diablos Rojos vencieron categóricamente a los Tigres de la UANL.

