Jaime Lozano y su reacción tras quedar eliminado del Mundial de Clubes: “me voy muy caliente”

El Pachuca quedó eliminado del Mundial de Clubes 2025 luego de perder 3-1 ante el Real Madrid en su segundo duelo de la fase de grupos, resultado que no dejó contento al entrenador Jaime Lozano, quien reconoció estar muy “caliente” por el resultado.

“No puedo decir lo que he dicho en el vestuario porque me voy muy caliente“, expresó el Jimmy, quien tomó el control de los Tuzos de cara a este torneo de la FIFA y para el siguiente certamen de la Liga MX, luego de la salida de Guillermo Almada.

Lozano se mostró molesto luego que su equipo no pudo aprovechar tener un hombre de más, pues desde el minuto 7 el Real Madrid se quedó sin Raúl Asencio, quien recibió una tarjeta roja por una falta sobre Salomón Rondón.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX La joven súper estrella del Pachuca que se irá a España gracias al ascenso del Real Oviedo

“Al Real Madrid hay que matarlo y no supimos hacer. Me voy muy caliente porque tuvimos oportunidades y era nuestra última ocasión de seguir en el torneo“, comentó Lozano en conferencia de prensa.

El duelo ante el Madrid era vital, pues debían por lo menos sumar un empate para mantenerse con vida de cara a la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes, pero la derrota los deja con cero puntos y eliminados a falta de un duelo por disputarse.

“Quiero ganar y no hemos podido. Hemos jugado bien. era una oportunidad única para ganar al Real Madrid y no lo supimos hacer cuando era la ocasión propicia de hacerlo“, indicó el estratega mexicano.

Jaime Lozano, quien tiene dos derrotas en sus primeros dos duelos oficiales como entrenador del Pachuca, aceptó que tenían una oportunidad de oro para vencer al Real Madrid, pero no la supieron aprovechar.

“Era una oportunidad única y no lo supimos hacer. Este equipo ha jugado en dos ocasiones con el Real Madrid en seis meses y esta era la ocasión de ganarlo”, argumentó el Jimmy, quien antes del Pachuca entrenó al Querétaro, Necaxa y la Selección Mexicana.

Por último, Jaime Lozano indicó que habían preparado bien el compromiso ante el Real Madrid, además que lo hizo con la misión de ganar, no obstante, no pudo lograrlo.

“Lo habíamos preparado bien, pero no pudo ser. Siempre intento ganar y no ha podido ser, por eso me voy con rabia”, dijo Jaime Lozano, quien tendrá este jueves 26 de junio su último duelo en el Mundial de Clubes ante el Al-Hilal, en donde buscarán irse de manera digna del torneo.

aar