Futbol Mexicano

Chivas vs Juárez: Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX

Chivas necesita buenos resultados para empezar a salir del fondo de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que en la quinta fecha intentarán sacar su segunda victoria ante Juárez

Chivas se mide a Juárez en la Liga MX
Chivas se mide a Juárez en la Liga MX Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

Chivas necesita buenos resultados para empezar a salir del fondo de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que en la quinta fecha intentarán sacar su segunda victoria del semestre cuando reciban en el Estadio AKRON a los Bravos de Juárez.

El Club Deportivo Guadalajara le hace los honores a Juárez en la Jornada 5 del Apertura 2025, cotejo que es crucial para el proyecto de Gabriel Milito, pues aunque su equipo despliega buen futbol, los resultados no lo acompañan y al momento tienen un ganado y dos derrotas para solo 3 puntos.

Del otro lado, los Bravos de Juárez se pueden convertir en uno de los animadores del campeonato mexicano, pues aunque no tienen victorias suman dos empates y dos derrotas, pero con un estilo ofensivo de matar o morir, lo que se refleja en los resultados.

¿Dónde ver Chivas vs Juárez de la Liga MX?

El partido entre Chivas y Juárez, de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 16 de agosto a las 17:07 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Amazon Prime.

