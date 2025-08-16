Newcastle empata con Aston Villa en la Premier League tras dejar fuera al delantero Alexander Isak

Newcastle careció de contundencia sin su delantero estrella Alexander Isak y empató 0-0 en Aston Villa en la primera jornada de la Premier League.

Isak quedó fuera de la alineación de su equipo debido a que está intentando presionar para que lo dejen irse al campeón defensor Liverpool. El nuevo fichaje Anthony Elanga se mostró peligroso por la derecha del ataque de Newcastle, pero los visitantes no pudieron aprovechar su posesión.

Villa se defendió bien después de que Ezri Konsa fue expulsado a los 66 minutos por sujetar a Anthony Gordon cuando se dirigía hacia el gol.

Más tarde, el Manchester City enfrenta al Wolverhampton en el último duelo del día antes de los duelos del: Brighton vs. Fulham; Sunderland vs. West Ham, y Tottenham vs. Burnley. Burnley, Sunderland y Leeds son los equipos que recién ascendieron.

El Tottenham, campeón de la Liga Europa, perdió la Supercopa de la UEFA a mitad de semana contra el ganador de la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain.

Se guardó un minuto de silencio de manera impecable en Villa Park antes del partido en memoria del exdelantero de Liverpool y Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota. Este fin de semana se guardará un minuto de silencio en todos los encuentros de la Premier.

El viernes, los jugadores y aficionados de Liverpool rindieron emotivos homenajes a Jota y a su hermano, Andre Silva, en Anfield antes y durante el partido contra Bournemouth. Los hermanos murieron en un accidente automovilístico en España el mes pasado.

Liverpool venció 4-2 al Bournemouth en un partido empañado por el presunto abuso racial hacia el delantero de Bournemouth, Antoine Semenyo, por parte de un aficionado. El sábado, Semenyo agradeció a la comunidad futbolística por apoyarlo.

El delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, agradeció a sus compañeros de equipo, a los jugadores del Liverpool y a la comunidad del fútbol en general por los “abrumadores mensajes de apoyo” que recibió después de que informó que fue víctima de abuso racial por parte de un aficionado durante el partido inaugural de la temporada de la Liga Premier el viernes en Anfield.

La policía abrió una investigación por crimen de odio tras expulsar a un aficionado de 47 años del estadio del Liverpool por su presunto abuso racial hacia Semenyo, quien es de raza negra.

“Anoche en Anfield se quedará conmigo para siempre, no por las palabras de una persona, sino por cómo toda la familia del fútbol se unió”, publicó Semenyo el sábado en sus cuentas de redes sociales.

“Los abrumadores mensajes de apoyo de todo el mundo del fútbol me recuerdan por qué amo este deporte. Seguimos avanzando, juntos.”

El incidente ocurrió el viernes por la noche cuando Semenyo informó del abuso al árbitro Anthony Taylor en la primera mitad. El juego se detuvo brevemente mientras Taylor hablaba con ambos entrenadores y capitanes de equipo.

