Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Xolos vs Chivas; Jornada 6 del Apertura 2025

Xolos recibirá a Chivas en el Estadio Caliente en la Jornada 6 de la Liga MX.

La Jornada 6 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre los Xolos y las Chivas, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego; mientras los locales pelean en los primeros puestos de la general, los visitantes quieren salir del fondo en busca de los lugares de play-in.

Los de la frontera vienen de ganar dos partidos, empatar dos y perder uno, después de cinco fechas; por su parte, el Rebaño Sagrado no ha tenido el inicio esperado con Gabriel Milito, quien suma solo una victoria y tres derrotas en cuatro jornadas, ya que tiene un encuentro pendiente ante los Tigres.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo y el planteamiento que tienen ambos conjuntos, esperando que sea un compromiso lleno de goles.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Xolos vs Chivas

El partido entre Xolos y Chivas se jugará este viernes, 22 de agosto de 2025, en el Estadio Caliente, ubicado en Tijuana, Baja California. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Tubi.

Fecha: viernes 22 de agosto de 2025

Hora: 21:00

Estadio: Caliente

Transmisión: Tubi

Posibles alineaciones del Xolos vs Chivas

XOLOS: Antonio Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Nicolás Ortíz, Ramiro Árciga, Frank Boya, Iván Tona, Kevin Castañeda, Gilberto Mora y Adonis Preciado.

CHIVAS: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romos, José Castillo, Alan Mozo, Diego Campillo, Erick Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Armando González.

Chivas quiere salir del fondo de la tabla ganándole a Xolos

El equipo dirigido por Sebastián Abreu viene de ganarle al superlíder del torneo, el Pachuca, mientras que los de Gabriel Milito intentarán llevarse los tres puntos ante los Xolos para sumar de tres y salir del fondo de la tabla general.

Este partido también representa una batalla entre las dos instituciones; los de la frontera quieren mantenerse entre los siete primeros, mientras que el Rebaño Sagrado busca su segunda victoria del certamen, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 6 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

