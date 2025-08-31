¿Santiago Giménez dice sí a la Roma? El inesperado motivo que pone al mexicano fuera del Milan

La novela entre el Milan, Roma y Santiago Giménez tomaría un giro inesperado, pues en últimas horas se reveló que el delantero mexicano estaría pensando en aceptar el cambio y enfundarse en los colores de La Loba.

En últimas semanas mucho se ha rumoreado que el Milan quiere sí o sí un intercambio con el club de la capital italiano, pues tienen planeado mandar a Santi Giménez a la Roma y a su vez recibir al ariete ucraniano Artem Dovbyk.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes de Europa, comentó en sus redes sociales que Santiago Giménez le abrió las puertas a la Roma, con lo que obviamente llegaría procedente del AC Milan.

🚨🟡🔴 EXCLUSIVE: Santiago Giménez opens doors to AS Roma move from AC Milan.



The swap deal with Artem Dovbyk to AC Milan can now happen — if the two clubs agree on terms.



After weeks insisting to stay at AC Milan, club plans are clearly to sell Giménez… and Santi accepts. 🇲🇽 pic.twitter.com/0zpjdwQhk6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

“El intercambio de Artem Dovbyk con el AC Milan ahora puede hacerse realidad, si los dos clubes acuerdan los términos. Tras semanas insistiendo en quedarse en el AC Milan, el plan del club es claramente vender a Giménez… y Santi acepta”, dice.

El goleador mexicano estaría pasando a la Roma, que tiene dos victorias en el arranque de la temporada, además que esta campaña jugarán la Europa League, algo que el Milan no, pues el cuadro rossoneri no tiene accedo a ninguna competencia europea.

Además, el director deportivo del Milan, Igli Tare, confirmó el interés por Artem Dovbyk, con lo que El Bebote ya no sería querido dentro de la plantilla, por lo que un cambio de aires sería visto con buenos ojos, además que en La Loba sería dirigido por Gian Piero Gasperini.

El plan de Giménez hasta unos días atrás sería el de quedarse en el Milan, pero ante las declaraciones que surgieron en el entorno del Diablo, el mexicano ahora analiza sus opciones de salir a la Roma, que tendría que tomar antes del cierre del mercado en Italia.

Santiago Giménez es elegido por Massimiliano Allegri para ser titular ante el Lecce. ı Foto: X @acmilan

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez en el Milan?

El delantero mexicano Santiago Giménez llegó en febrero de este año a las filas del AC Milan, después de dos temporadas y media en la Eredivisie con el Feyenoord, en donde se convirtió en uno de los consentidos de la afición.

El canterano del Cruz Azul, de 24 años de edad, ha disputado 22 juegos con los Rossoneri, con los que suma seis goles y cuatro asistencias. Cinco de esas anotaciones que Santiago Giménez lleva con el Milan fueron en partidos de la Serie A, mientras que el otro fue contra su exequipo, Feyenoord, en la Champions League.

aar