Guadalajara Open AKRON 2025: Listas las semifinales del torneo y la afición está ansiosa por disfrutar los partidos

La edición 2025 del Guadalajara Open AKRON ya conoce a las cuatro tenistas que disputarán las semifinales del torneo en busca de llegar al partido por el título. Los dos encuentros que ya están definidos prometen emociones por parte de ambas tenistas.

Cabe recalcar que el torneo ha estado lleno de sorpresas, pues de las ocho sembradas del certamen ninguna de ellas queda en pie en el torneo, y una de las tenistas que logró su pase al cuadro principal lo hizo gracias a un wild card.

Los dos partidos están programados para jugarse este sábado 13 de diciembre, ambos en la cancha del Estadio AKRON, y si la lluvia lo permite, las dos finalistas estarán definidas a lo largo de la tarde.

Estos son los dos partidos de semifinales del Guadalajara Open AKRON

El primer encuentro de esta antesala de la gran final enfrenta a una de las sorpresas del torneo, Elsa Jacquemot, quien eliminó a la primera y sexta sembrada, ante Emiliana Arango, la colombiana que derrotó a la canadiense Marina Stakusic.

Estos son los enfrentamientos de semifinales

⁃ Elsa Jacquemot vs Emiliana Arango

⁃ Iva Jovic vs Nikola Bartunkova

Cabe recalcar que Emiliana Arango es una de las favoritas del público, pues es la única latinoamericana que queda de pie en el torneo, y como lo demostraron en su partido de cuartos de final, la afición la apoyará en todo momento para que consiga la victoria.

¿Cuánto dinero se lleva la campeona del Guadalajara Open AKRON?

Las cuatro tenistas que se encuentran en las semifinales del Guadalajara Open AKRON están en busca de llegar a la final, pues además del trofeo que se llevan por salir campeonas, reciben un premio económico por ser la nueva reina de la competencia.

La organización del torneo entrega 164 mil dólares a la raqueta que se sube a lo más alto del podio en el GDL Open AKRON, mientras que la subcampeona se lleva la cantidad de 101 mil billetes verdes para su bolsa.

De igual forma, la WTA entrega 500 puntos por salir con la mano en alto del certamen y por llegar al partido por el título; el segundo lugar adjudica 325 unidades en la lista de clasificación.

DCO