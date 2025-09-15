Estos son todos los personajes con los que Mascarita Sagrada ha luchado; hasta fue protagonista en una de las películas más famosas

Si hay un luchador mini que se ha ganado el respeto de los aficionados al rededor del mundo es Mascarita Sagrada, personaje que ha demostrado en sus diferentes versiones que la grandeza en el ring se construye con trabajo y sacrificio.

A lo largo de su carrera, el personaje de Mascarita Sagrada ha tenido diversas versiones, con varios nombres y trabajado en diversas empresas. Entre los nombres más populares bajo los que se ha presentado se encuentra ser el único mini en portar la máscara de El Santo, bajo el nombre Mascarita Plateada y en la WWE fue El Torito.

Todos los personajes de Mascarita Sagrada

Mascarita Sagrada

Mascarita Dorada

Mascarita Plateada (Mini Santo)

El Torito

Incluso ha estado en producciones de cine, pues participó en la famosa película “Nacho Libre” al lado de Jack Black. En la cinta interpretó a un luchador conocido como El Lobito o en inglés como Satan’s Helpers. También fue actor en la telenovela infantil Amy, la niña de la mochila azul, en donde la estrella era la hoy cantante Danna Paola.

Mascarita Sagrada puede no haber sido el primer luchador de talla baja, pero sin duda fue el que más impulsó a esta división, llevando a los personajes a planos estelares, ganándose el reconocimiento de los aficionados y de los compañeros en las empresas en las que ha trabajado, que son Triple A, el Consejo Mundial de Lucha Libre y la WWE.

Mascarita Sagrada aparece en WWE Worlds Collide

Mascarita Sagrada se robó las redes sociales durante el evento WWE Worlds Collide, en donde participó una lucha en donde fue el mejor, se llevó el aplauso de los aficionados en Las Vegas y hasta fue por un momento el tema de conversación por sus movimientos.

Mascarita Sagrada has EVERYONE on their feet at Worlds Collide! 😱



WATCH HERE: https://t.co/3YuH7EzZcI pic.twitter.com/halH7yqEFN — WWE (@WWE) September 13, 2025

Enfrentó, entre otros, a un personaje que históricamente es una de sus grandes rivalidades; Mini Abismo Negro. No es la primera participación de Mascarita Sagrada en WWE, pues en 2013 formó parte de la empresa más famosa de lucha libre en el mundo.

En su paso por la marca estadounidense, luchó bajo el nombre de El Torito, que era un luchador mini de la facción de Los Matadores, aunque también se le incluía por momentos con Rey Mysterio.

Sin embargo, hay que hacer una aclaración, pues este Mascarita Sagrada es el segundo personaje, pues el original se retiró hace unos años.

