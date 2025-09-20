Exfutbolista de León fue terriblemente asesinado en su propia casa de la peor forma posible a los 31 años

Lamentablemente, este fin de semana el futbol mundial se encuentra de luto, pues se dio a conocer la terrible noticia sobre el asesinato de Jonathan ‘Speedy’ González, futbolista ecuatoriano que vistió los colores del Club León en 2015 y también estuvo en las filas de Leones Negros un año antes.

El exjugador de los Panzas Verdes actualmente jugaba con el Club 22, institución que pertenece a la Segunda División de Ecuador, y fue el conjunto ecuatoriano encargado de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales, de igual manera lo hizo el equipo mexicano este sábado.

“Con profundo dolor y consternación, el Club 22 de Julio FC lamenta informar el fallecimiento de uno de nuestros jugadores, Jonathan González, quien formó parte de esta institución con entrega, pasión y un espíritu inquebrantable”, se puede leer en el comunicado.

Descanse en Paz 🕊️

¿Cómo fue el asesinato del exfutbolista del León?

Después de darse a conocer lo ocurrido con el exfutbolista del León, la prensa ecuatoriana reveló cómo fue el asesinato de Jonathan González, quien terminó perdiendo la vida en su casa a los 31 años.

‘Speedy’ González se encontraba en su domicilio cuando ocurrió un ataque con armas de fuego; lamentablemente, el jugador no pudo resguardarse para salvar su vida y terminó siendo asesinado.

La noticia no tardó en darse a conocer en Ecuador y conmocionó a todos los aficionados, tanto del Club 22 como del futbol ecuatoriano; además, la información llegó hasta México y varios seguidores del Club León lo recordaron por su paso en los Panzas Verdes.

Desde el Patronato de Leones Negros nos unimos a la pena por el sensible fallecimiento de Jonathan Gonzalez, ex-jugador de La Manada en la temporada 14-15.



Enviamos nuestras más profundas condolencias hasta Ecuador 🇪🇨. Abrazo grande para familiares y amigos.



Enviamos nuestras más profundas condolencias hasta Ecuador 🇪🇨. Abrazo grande para familiares y amigos.

QEPD. 🖤🦁🕊️

Club León y Leones Negros lamentan el fallecimiento de Jonathan González

Después de darse a conocer la noticia sobre el asesinato de Jonathan González, tanto el Club León como los Leones Negros publicaron una imagen en sus redes sociales, lamentando la pérdida del futbolista.

“Club León lamenta el sensible fallecimiento de Jonathan González, exjugador de nuestro equipo. Nos unimos a la pena que embarga a toda su familia, amigos y excompañeros”, escribió el conjunto del Bajío en sus redes sociales.

“Desde el Patronato de Leones Negros nos unimos a la pena por el sensible fallecimiento de Jonathan González, exjugador de La Manada en la temporada 14-15. Enviamos nuestras más profundas condolencias hasta Ecuador. Abrazo grande para familiares y amigos”, se puede leer en el comunicado de Leones Negros.

