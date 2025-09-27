Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Buccaneers vs Eagles de la Semana 4 de la NFL

Baker Mayfield en un partido de los Buccaneers en la NFL 2025.

El Raymond James Stadium recibe este domingo 28 de septiembre el duelo entre los Tampa Bay Buccaneers y los Philadelphia Eagles, uno de los partidos más atractivos y esperados de la Semana 4 de la NFL, pues se trata de dos equipos con marca perfecta.

Tanto Bucs como Birds exponen su calidad de invictos en la temporada en el encuentro con sede en casa de la franquicia de Florida, que lidera el Sur de la Conferencia Nacional de la NFL, en tanto que las Águilas ocupan la primera posición en el Este de la NFC.

Still not over this catch 🔥



🔜 #PHIvsTB 1 p.m. ET Sunday on FOX

📻: @98rocktampabay pic.twitter.com/czsxMw7j1j — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) September 27, 2025

Buccaneers derrotó en las primeras tres Semanas de la NFL 2025 a los Atlanta Falcons, Houston Texans y New York Jets. Las víctimas de los Eagles en lo que va de la campaña han sido Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs y Los Angeles Rams.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano León anuncia la peor noticia del Apertura 2025 para James Rodríguez y compañía

¿Dónde pasan EN VIVO el Buccaneers vs Eagles?

El juego de la Semana 4 de la NFL entre los Tampa Bay Buccaneers y los Philadelphia Eagles se lleva a cabo este domingo 28 de septiembre a las 11:00 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver en vivo por las señales de Fox Sports, Amazon Prime Video y DAZN (NFL Game Pass).

¿A quién le fue mejor en los últimos juegos entre Buccaneers y Eagles?

Los Tampa Bay Buccaneers se impusieron en cinco de sus seis más recientes enfrentamientos contra los Philadelphia Eagles, que son los actuales campeones de la NFL luego de que en el Super Bowl LIX derrotaron a los Kansas City Chiefs.

El duelo más reciente entre entre los de Florida y Pensilvania se llevó a cabo el 29 de septiembre del 2024, y los Bucs se llevaron la victoria con marcador de 33-16 en el Raymond James Stadium.

El último triunfo de los Eagles en esta rivalidad ocurrió el 25 de septiembre del 2023 con una pizarra de 25-11 sobre los Buccaneers en partido que también tuvo como sede el Raymond James Stadium.

EVG