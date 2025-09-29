Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Kairat vs Real Madrid de la Champions League; alineaciones y streaming

El Real Madrid visita al Kairat para la segunda jornada de liga de la Champions League

El Real Madrid tendrá su viaje más largo en 71 ediciones de la Champions League, cuando visite este martes 30 de octubre al Kairat Almaty de Kazajistán, para el segundo duelo de la fase de liga de la campaña, en donde los españoles buscarán su segunda victoria al hilo y estirar el invicto.

Luego de vencer con polémica al Marsella de Francia, el Madrid emprenderá una odisea para enfrentarse al Kairat Almaty, que en la primera fecha de la Champions League sufrió una dolorosa goleada de 4-1 ante el Sporting de Lisboa.

¿Dónde ver el Kairat vs Real Madrid de la Champions League?

El Kairat vs Real Madrid de la Champions League inicia este martes 30 de octubre a las 10:45 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de TNT Sports.

Día: Martes 30 de octubre

Hora: 10:45 horas

Transmisión: TNT Sports

Posibles alineaciones de Kairat vs Real Madrid de la Champions League

Kairat: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev

Real Madrid: Thibaut Courtois; Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius Junior, Jude Bellingham y Gonzalo García

Real Madrid llega golpeado al duelo de Champions ante el Kairat

El Real Madrid llega al duelo de la Champions League ante el Kairat luego de perder 5-2 en el Derby ante el Atlético de Madrid, pero no solo sufrieron una dura caída, ya que podrían tener las bajas de Éder Militão y Dani Carvajal, quienes no están confirmados para jugar en Kazajistán.

“Tienes que adaptarte. Hemos cambiado un poco la hoja de ruta habitual. El más listo es el que se adapta mejor”, dijo el técnico merengue Xabi Alonso sobre el partido. “El partido es uno más, no es una excusa”.

Con este panorama, el técnico merengue Xabi Alonso, quien estaba invicto hasta antes del duelo ante los Colchonero, deberá tener un plan b, en donde Federico Valverde y Raúl Asencio serían las opciones para suplir las bajas.

