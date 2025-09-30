Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Barcelona vs PSG de la Champions League; alineaciones y streaming

El Barcelona y el PSG se enfrentan en la Champions League

El partido destacado del miércoles 1 de octubre en la Champions League no es otro que el Barcelona, que defiende su casa del vigente campeón del torneo PSG, clubes que poco a poco empiezan a construir una historia de enfrentamientos europeos.

La buena noticia para los culés es que Lamine Yamal, el juvenil crack del Barca, parece estar en forma después de una lesión en la ingle para salir como titular en su primer partido desde que figuró en el segundo lugar por detrás de Ousmane Dembélé en la votación del Balón de Oro.

Dembélé, MVP de la Champions y asistidor en la final, no podrá estar en el Estadio Olímpico de Montjuic tras lesionarse con la selección de Francia a inicios de este mes. El PSG tendrá más bajas con Désiré Doué.

¿Dónde ver el Barcelona vs PSG de la Champions League?

El partido entre el Barcelona y el PSG, de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, inicia este miércoles 1 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Caliente TV.

Posibles alineaciones

Barcelona : Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford y Lewandowski.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zaïre-Emery; Lee, Mayulu y Barcola.

Luis Enrique regresa a Barcelona

Mientras Dembélé se pierde el duelo en la ciudad donde jugó seis años antes de llegar a París, el entrenador del PSG Luis Enrique regresa al club que llevó a su primer título de la Champions, en 2015, que es el último que han ganado los españoles.

“Será un partidazo, tal vez los dos mejores equipos del momento en Europa”, dijo David Villa, el ex delantero del Barcelona que ahora es comentarista de la plataforma DAZN para Estados Unidos.

Estuvieron muy cerca de medirse en la final de la pasada edición, pero el Barça sucumbió 7-6 ante el Inter de Milán en el marcador global de su cruce de semifinales. “Todo el mundo esperaba una final entre ellos la pasada temporada”, indicó Villa. “El destino nos ha deparado que se encuentren ahora”.

Barcelona vs PSG, un choque con historia

Un choque de pesos pesados que siempre evocará recuerdos de la épica victoria 6-1 del Barca en marzo de 2017, para revertir la derrota 4-0 de la ida en París y avanzar a los cuartos de final.

Esa fue la última temporada del tridente de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar en el Barca. Después de esa temporada, Neymar pasó al PSG por un monto récord, dinero que el Barcelona invirtió en adquirir a Dembélé del Borussia Dortmund.

Menos recordado es que el PSG volvió para otro dos cruces en rondas eliminatorias, y ganó 4-1 cada vez después de ir perdiendo para eliminar al Barca.

En 2021, Kylian Mbappé firmó un hat-trick en un partido de octavos de final jugado en un Camp Nou vacío debido a las restricciones de salud por la pandemia de COVID-19. En los cuartos de final en 2024, Mbappé facturó un doblete en un partido que se inclinó temprano por la madrugadora expulsión del zaguero azulgrana Ronald Araújo.

