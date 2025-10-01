Toluca remonta ante el LA Galaxy y se lleva el trofeo de la Campeones Cup

El LA Galaxy abrió las puertas del Dignity Health Sports Park para recibir al Toluca y disputar el título del Campeones Cup, el cual se disputa entre el campeón de la Major League Soccer (MLS) y el rey de la Liga MX. Los Diablos Rojos terminaron llevándose el trofeo por un marcador de 3-2.

Antes del inicio del encuentro, el partido parecía un poco disparejo entre las dos escuadras, pues los Diablos Rojos llegaron como el primer lugar de la Liga MX y el Galaxy como el último puesto de la Conferencia Oeste, una diferencia abismal entre las dos instituciones, pero al final los pupilos de Antonio Mohamed hicieron válidos los pronósticos y derrotaron a los angelinos.

El marcador se abrió al minuto 36 de tiempo corrido gracias al excelso cobro desde los once pasos de Diego Fagundez, quien se hizo cargo del penal marcado para el LA Galaxy y puso en ventaja a su equipo a 11′ de terminar el compromiso.

El equipo de los Estados Unidos se fue al medio tiempo con la ventaja en el marcador y complicando el panorama de los choriceros, pues al final de los primeros 45 minutos, ‘El Turco’ Mohamed encaró al árbitro y terminó siendo expulsado del compromiso.

El Toluca insistió en la cabaña Novak Micovic, hasta que en el minuto 53 de juego apareció Nicolás Castro y mandó un misil desde fuera del área para anotar el empate para el Toluca y darle vida a los choriceros en el partido por el título.

El equipo mexicano se había puesto en ventaja con una estupenda anotación por parte de Paulinho, pero el VAR se hizo presente en el partido y anuló el gol del delantero portugués por fuera de juego.

El Toluca se convirtió en el tercer equipo de la Liga MX en levantar el trofeo de la Campeones Cup, después de los Tigres y el América; además, los Diablos Rojos rompieron una racha de 22 años sin levantar un título internacional; el último fue en 2003 cuando ganaron la Concachampions.

Al minuto 84 de juego, después del gol anulado de Paulinho, apareció Gabriel Pec para darle la ventaja al LA Galaxy y poner contra las cuerdas a los Diablos Rojos, pues el partido estaba a seis minutos de culminar, pero los pupilos de Mohamed demostraron por qué son los actuales campeones de la Liga MX.

Cuando quedaban dos minutos para llegar al 90′ de juego, Franco Romero apareció desde fuera del área y, después de un rechace de la defensa angelina, el argentino remató la pelota con una volea para volver a empatar el tablero.

Cuando el encuentro parecía que terminaría en empate y todo se definiría en los penales, Helinho metió un servicio al corazón del área y Federico Pereira llegó al segundo poste, mandó el esférico al fondo de la red y le dio el trofeo a los Diablos Rojos.

DCO