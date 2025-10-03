Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Real Madrid vs Villarreal de la Jornada 8 de LaLiga; alineaciones y transmisión

El Real Madrid afronta un nuevo duelo en LaLiga luego de su humillante derrota en el Derbi Madrileño de la semana pasada. El cuadro merengue tiene la oportunidad de dejar atrás ese mal paso cuando reciba en casa a un entonado Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los dirigidos por Xabi Alonso sufrieron un humillante derrota 5-2 ante el Atlético de Madrid, la primera vez en 75 años que su rival de la ciudad anotó cinco veces en el derbi. Esa derrota permitió al Barcelona apoderarse del liderato con 19 puntos. El Madrid (18) y Villarreal (16) quedaron como sus perseguidores inmediatos. La buena noticia para la plantilla merengue es que vienen de ganar en la Champions League por goleada.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Villarreal de LaLiga?

El juego de la Jornada 8 de LaLiga entre el Real Madrid vs Villarreal inicia este sábado 4 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Sky Sports.

Día: 4 de octubre

Hora: 13:00 horas

Transmisión: Sky Sports

Posibles alienacione

Real Madrid: Courtoi, Asencio, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Mastantuono, Güler, Vinicius, Mbappé

Villarreal: Luiz Junior, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona, Gueye, Partey, Buchanan, Moleiro, Mikautadze, Pépé

Real Madrid viene de aplastar en la Champions

El Madrid regresa a casa después de un largo viaje a Kazajistán a mitad de semana para vapulear 5-0 a Kairat Almaty en la Champions, partido en el que Kylian Mbappé aportó una tripleta para incrementar a 13 su cuenta goleadora en todas las competiciones.

“Nunca hay que olvidar, no vamos a olvidar lo que pasó el fin de semana (ante el Atlético)“, dijo Mbappé. ”Es otra competición, pero hay que seguir pensando lo que pasó el fin de semana para ser mejores y no pasar otra noche así”.

El Villarreal llega al Santiago Bernabéu después de remontar para empatar 2-2 de visita a Juventus en la Champions League el miércoles. El equipo de Marcelino García Toral también tiene tres victorias consecutivas en LaLiga.

El líder del campeonato liguero, el Barcelona, visita el domingo al Sevilla de Matías Almeyda después de perder su primer partido de la temporada por 2-1 ante el Paris Saint-Germain a media semana en la Champions. Elche buscará continuar la buena marcha en su vuelta a la máxima categoría al visita a Alavés el domingo. Elche (13 puntos) está invicto después de siete jornadas y se encuentra cuarto en la tabla.

