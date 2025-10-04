Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Santos; Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

Para no perder de vista la cima del campeonato, el Club América buscará una nueva victoria cuando se enfrente en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX a los Guerreros de Santos Laguna, que es de los peores clubes del certamen.

El conjunto de Coapa llega como tercero con siete victorias, tres empates y una sola derrota, para un total de 24 puntos, cerca de los primeros lugares que son Toluca y Monterrey, ambos con 25 unidades.

Del otro lado, Santos tiene 10 puntos gracias a tres conquistas, una igualada y siete descalabros, que los deja en el lugar 15 de 18 del torneo, tan solo arriba de Necaxa, Querétaro y Puebla, que acaparan el fondo de la clasificación general.

¿Dónde ver el América vs Santos de la Liga MX?

El partido América vs Santos, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia HOY sábado 4 de octubre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix.

Día: 4 de octubre

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones del América vs Santos

América: Luis Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Israel Reyes, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Allan Saint-Maximin

Santos: Carlos Acevedo, Bruno Amione, Geovanni Pérez, Kevin Balanta, José Abella, Salvador Mariscal, Ramiro Sordo, Javier Güémez, Aldo López, Cristian Dájome y Alberto Ocejo

¡#VuelaElAve en la Jornada 12! 🦅



🆚 Santos Laguna

🎟️ Venta en línea: https://t.co/WA1YubHb3X

🏟️ Estadio Azulcrema

📅 4 de octubre

🕖 21:05 horas pic.twitter.com/RailIi6Uxw — Club América (@ClubAmerica) October 4, 2025

América sigue con bajas en el torneo

El Club América llega inspirado al duelo ante Santos luego de golear a los Pumas en el Clásico Capitalino y pueden obtener tres puntos más ante los Guerreros a pesar de las constantes lesiones, como las de Henry Martín, Dagoberto Espinoza y Jonathan Dos Santos.

Además, y aunque jugó el duelo pasado ante el Club Universidad, las Águilas podrían guardarse a Álvaro Fidalgo, quien viene acarreando un golpe desde juegos pasados y le darían descanso, para que llegué bien físicamente al duelo ante Cruz Azul el 18 de octubre, recordando que después de la Jornada 12 del Apertura 2025 hay pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA.

El jugador que estaría regresando a las canchas con el América sería el extremo uruguayo Brian Rodríguez, quien ha estado ausente en varios juegos, además que ha perdido su lugar desde la llegada del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien se ha ganado el corazón de la afición.

