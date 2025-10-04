Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Seahawks vs Buccaneers de la Semana 5 de la NFL

Los Seahawks se miden a los Buccaneers en la Semana 5 de la NFL

Los Buccaneers gozan de su tercer inicio consecutivo con marca de 3-1 y buscan su quinto título divisional en fila gracias a un Baker Mayfield que encabeza a toda la NFL con 77 pases de touchdown desde que llegó al equipo para la temporada de 2023. Una semana después de sufrir su primer revés de la campaña, Tampa Bay tiene otra complicada prueba en puerta.

Los Seahawks, envueltos en un triple empate en la cima del Oeste de la Conferencia Nacional, tienen como carta de presentación a la sexta mejor defensiva de la NFL y la mejor de la NFC con 16,8 puntos concedidos. Esa unidad tiene ya siete pases interceptados y necesita brindar toda la ayuda posible a un ataque que no tiene grandes variantes más allá del estelar receptor Jaxon Smith-Njigba.

¿Dónde ver Seahawks vs Buccaneers de la Semana 5 de la NFL?

El juego en el Lumen Field entre los Seattle Seahawks y los Tampa Bay Buccaneers, de la Semana 5 de la NFL, inicia este domingo 5 de octubre a las 14:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Fox Sports 2.

Seahawks y Buccaneers, pelean por su título individual

Tanto Seahawks y Buccaneers marchan con marca de 3-1 y ambos pelean su título divisional. Tampa Bay es líder de la NFC Sur, tiene mejor marca que sus rivales directos, los Atlanta Falcons que van 2-2, los Carolina Panthers 1-3 y los New Orlean Saints que son el peor equipo con marca de 0-4.

En la NFC Oeste solo hay un equipo mejor que los Seahawks. Los San Francisco 49ers, que tienen 4-1 luego de vencer a los Rams. Y en el último lugar de la zona están los Arizona Cardinals.

Semana 5 llena de grandes juegos

La quinta semana inició el jueves, con uno 49ers plagados de lesiones, se las ingeniaron para superar 26-23 a los Rams en tiempo extra. Eddy Piñeiro convirtió un gol de campo de 41 yardas en la prórroga para dar cuenta de los Rams, que habían derrotado tres veces consecutivas a sus adversarios divisionales.

La jornada continúa el domingo a primera hora cuando Vikings (2-2) y Browns (1-3) se enfrenten en otro encuentro de temporada regular de la NFL en Londres. Más tarde: Texans (1-3) en Baltimore (1-3); Dolphins (1-3) en Carolina (1-3); Raiders (1-3) en Indianápolis (3-1); Giants (1-3) en Nueva Orleans (0-4); Cowboys (1-2-1) en NY Jets (0-4); Broncos (2-2) en Filadelfia (4-0); Titans (0-4) en Arizona (2-2); Buccaneers (3-1) en Seattle (3-1); Detroit (3-1) en Cincinnati (2-2); Commanders (2-2) en LA Chargers (3-1) y Patriots (2-2) en Buffalo (4-0).

