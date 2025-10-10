América vs Chivas; Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Partido Amistoso en Estados Unidos

Chivas se impuso 2-1 al América en su enfrentamiento más reciente, en la Jornada 8 del Apertura 2025.

América y Chivas se reencuentran un mes después de su enfrentamiento en el Apertura 2025 este sábado 11 de octubre, cuando aprovechen el parón de la Liga MX para medir fuerzas en un partido amistoso a celebrarse en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Las Águilas y el Rebaño llegan a este encuentro con la moral en alto, pues ambos salieron victoriosos en sus más recientes tres partidos del torneo, racha que colocó al Guadalajara en zona de play-in, mientras que los de Coapa son sublíderes detrás del campeón Toluca.

Mañana es el gran día. ¡Nos vemos en #ElClásicoDeMéxico! 🦅🔥



AMISTOSO ⚔️ América vs. Chivas

🎟️ Venta en línea: https://t.co/6JvLs3oDNX

📅 11 de octubre, 20:00 (HL)

🏟️ State Farm Stadium



¡Que el estadio y Arizona entero se pinten de amarillo! 💛 pic.twitter.com/z46FDiXU9F — Club América (@ClubAmerica) October 10, 2025

Ya es una tradición desde hace varios años que América y Chivas se enfrenten en duelos amistosos en Estados Unidos al menos una vez al año, especialmente en esta parte del año durante parones de la Liga MX con motivo de la Fecha FIFA.

¿Dónde ver el Amistoso entre América y Chivas?

El partido amistoso entre América y Chivas se jugará este sábado 11 de octubre, en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas locales (9 de la noche del Centro de México), y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha: Sábado 11 de octubre

Hora: 21:00

Estadio: State Farm

Transmisión: TUDN, Canal 5 y Vix

Posibles alineaciones del América vs Chivas

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Ralph Orquin, Igor Lichnovsky, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Santiago Naveda, Alan Cervantes, Isaías Violante, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Patricio Salas.

CHIVAS: Óscar Whalley, Miguel Gómez, José Castillo, Miguel Tapías, Diego Campillo, Bryan González, Omar Govea, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Armando González.

Bajas del América para el clásico ante Chivas

El América llega hasta con 14 ausencias para el clásico nacional amistoso de este sábado contra Chivas, pues siete de sus jugadores fueron convocados a la Fecha FIFA, mientras que la otra mitad están lesionados.

Henry Martín, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Allan-Saint Maximin, Dagoberto Espinosa y José Raúl Zúñiga, por su parte, son los jugadores de las Águilas que no están disponibles para este amistoso por lesión.

Las ausencias de Chivas para el amistoso contra América

Las Chivas de Gabriel Milito jugarán este clásico nacional amistoso contra el América sin ocho de sus elementos, cinco de ellos convocados a selecciones nacionales y otros tres por lesión.

Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez y Alan Mozo son los jugadores que no realizaron el viaje a Estados Unidos por lesión.

Raúl Rangel y Luis Romo están concentrados con la Selección Mexicana Mayor. Hugo Camberos y Yael Padilla están con la Selección Sub-20 en el Mundial de la categoría, mientras que Samir Inda está con la Sub-18 en una gira en Portugal.

