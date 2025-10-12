Jugadores de México prohíben que su compañero hable con la prensa con esta terrible acción (VIDEO)

Jugador mexicano fue empujado por sus compañeros para no hablar con la prensa.

El enojo de los jugadores de México después de ser eliminados del Mundial Sub-20 a manos de Argentina no solo se plasmó en la cancha, ya que también demostraron su coraje en la zona mixta del estadio al no dejar hablar a uno de sus compañeros con la prensa.

En el video que circula por las redes sociales, se puede ver a César Garza dando declaraciones para los periodistas que se encuentran cubriendo el torneo; lamentablemente, se ve que llegan dos futbolistas de México y comienzan a empujar a Garza para llevárselo de la zona mixta, aunque el jugador del Dundee FC quería dar un poco de su tiempo a los medios.

Esta terrible acción por parte de los jugadores de Eduardo Arce no fue bien vista por la prensa mexicana, ya que remarcaron que César Garza fue el único del cuadro azteca que se detuvo a dar declaraciones tras ser eliminados del Mundial Sub-20.

El 11 de octubre del 2025 será el día que México no querrá recordar

México vivió el peor día de su historia y el 11 de octubre del 2025 será una fecha que la Selección Mexicana nunca querrá recordar, pues tanto la Sub-20 como la categoría Mayor fueron humillados en sus respectivos partidos.

Primero, el equipo de Eduardo Arce fue eliminado por Argentina de la Copa del Mundo Sub-20, dejando que los argentinos se burlaran del Tricolor una vez más, además de que México no vence a la Albiceleste en el torneo juvenil desde el 2007.

Tiempo más tarde, la Selección Mexicana Mayor de Javier Aguirre disputó su primer partido amistoso de cara al Mundial 2026 ante un combinado de la Conmebol; lamentablemente, Colombia pasó por encima de México y los venció 4-0 en el AT&T Stadium.

Termina el partido en Arlington. pic.twitter.com/XlY1gzUE1S — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 12, 2025

México sigue sin ser campeón de un Mundial Sub-20

Aunque en 2005 y 2011 México logró levantar la Copa del Mundo en la categoría Sub-17, nunca lo han podido hacer con la Sub-20, aunque en la primera edición de este torneo lograron llegar hasta la final, pero terminaron derrotados por un país que ya no existe.

La Selección Mexicana solo tiene dos estupendos resultados en el certamen juvenil, en Túnez 1977, cuando llegaron al partido por el título, pero fueron vencidos por la Unión Soviética en la tanda de penales.

Fue hasta la edición de Colombia 2011 cuando México volvió a ser relevante en el Mundial Sub-20, pues el Tricolor adjudicó el tercer lugar de la competencia, tras vencer a Francia.

