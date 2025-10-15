El VIDEO del Tuca Ferretti que lo compromete y podría meter en terribles problemas en su carrera

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, uno de los más grandes críticos de Memo Ochoa, hizo una declaración comprometedora al referirse despectivamente al portero tapatío Memo Ochoa como “muerto” y señalar que ve factible su regreso a la Selección Mexicana por las actuaciones poco convincentes de Luis Ángel Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel.

“Ni Malagón, ni Tala han demostrado que realmente valen. Le están dejando la puerta abierta al muerto, porque ninguno de los dos toma la responsabilidad que tienen que tomar”, dijo el ‘Tuca’ Ferretti en plena transmisión del programa “Futbol Picante” de ESPN, esto después del empate entre México y Ecuador en Guadalajara, duelo en el que el portero de Chivas defendió el arco tricolor.

Memo Ochoa no fue llamado por Javier Aguirre para los encuentros que la Selección Mexicana sostuvo en la Fecha FIFA de octubre, pues el otro cancerbero al que convocó el ‘Vasco’ para los amistosos ante Colombia y Ecuador fue Carlos Acevedo.

Tuca Ferretti elige a su portero favorito para la Selección Mexicana

A pesar de que ni Luis Ángel Malagón ni Raúl Rangel lo convencen como porteros titulares de la Selección Mexicana, el ‘Tuca’ Ferretti comentó que su favorito es el guardameta del Guadalajara.

El exdirector técnico de los Tigres indicó que considera que el ‘Tala’ Rangel tiene ventaja sobre el arquero del América porque le parece más completo en cuestiones técnicas.

Luis Ángel Malagón fue titular en la derrota por 0-4 a manos de Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El ‘Tala’ Rangel fue uno de los ocho cambios que Javier Aguirre hizo con el 11 inicial ante Ecuador en comparación con los que saltaron como titulares contra los Cafeteros.

¿Cuándo fue el último partido de Memo Ochoa con la Selección Mexicana?

El experimentado Memo Ochoa no juega un partido con la Selección Mexicana desde el 15 de noviembre del 2024, cuando disputó los 90 minutos en la derrota de 0-2 a manos de Honduras en San Pedro Sula en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

El actual portero del AEL Limassol no es convocado por Javier Aguirre al Tricolor desde la pasada Copa Oro, torneo en el que observó todos los cotejos desde el banquillo de suplentes.

