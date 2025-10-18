Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders; Semana 7 de la NFL

Chiefs y Raiders miden fuerzas en la Semana 7 de la NFL en un duelo divisional.

El Arrowhead Stadium recibe el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders en la continuación de la Semana 7 de la NFL, encuentro divisional en el Oeste de la Conferencia Americana que se lleva a cabo este domingo 19 de octubre.

A pesar de que vienen de derrotar a los Lions, los Jefes llegan a este encuentro con marca de 3-3, por lo necesitan la victoria como locales para meterse a la pelea por los primeros puestos en el Oeste de la AFC.

Los Raiders tienen récord negativo de 2-4, pero en su duelo de la Semana 6 de la NFL salieron con los brazos en alto tras imponerse a los Tennessee Titans por pizarra de 20-10 en el Allegiant Stadium.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Chiefs vs Raiders?

El partido de la Semana 7 de la NFL entre los Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders se jugará este domingo 19 de octubre en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Misuri. La patada de salida será a las 11:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Vix Premium y DAZN (NFL Game Pass).

Fecha: Domingo 19 de octubre

Hora: 11:00

Estadio: Arrowhead

Transmisión: Vix Premium y DAZN (NFL Game Pass)

Read more about what the Chiefs had to say ahead of Sunday's matchup #LVvsKC https://t.co/xe8fsnM7Nt — Las Vegas Raiders (@Raiders) October 18, 2025

Regresa Rashee Rice a la ofensiva de los Chiefs

Los Kansas City Chiefs finalmente podrán ver cómo luce su ofensiva cuando Rashee Rice se una a sus compañeros receptores abiertos Xavier Worthy y Marquise Brown en el campo para el partido de este domingo contra los Raiders.

Rice regresó a los entrenamientos después de cumplir su suspensión de seis juegos por violar la política de conducta personal de la NFL, un castigo que se le impuso por causar un accidente a alta velocidad que dejó varios lesionados en una autopista de Dallas en marzo del 2024.

Se reincorpora a una ofensiva que acaba de anotar 30 puntos contra los Lions la semana pasada y que está comenzando a recuperar su confianza.

“Va a querer estar ahí en cada jugada. Esa es la mentalidad que tiene”, afirmó el quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes. “Será nuestro trabajo como entrenadores y compañeros de equipo reconstruirlo de la manera correcta, pero será difícil mantenerlo fuera del campo”, agregó.

