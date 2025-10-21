Dónde ver EN VIVO Y GRATIS todos los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Liga MX sigue su marcha con la culminación de la jornada doble. Este miércoles 22 de octubre se juega la última parte de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, en donde el duelo más atractivo pinta para ser Tijuana ante Toluca o el Pumas vs Atlético de San Luis.

Para la actividad de este miércoles hay cinco cotejos. El primero de ellos es Pachuca vs Tigres, que chocan a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo en donde ambos buscarán los tres puntos para meterse en la pelea por un puesto de clasificación directa.

A la misma hora se enfrentan Querétaro y Chivas, en un cotejo entre equipos con realidades diferentes, pues el Rebaño Sagrado llega con cuatro duelos con victorias seguidas, mientras que Los Gallos Blancos es uno de los peores equipos del campeonato.

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025?

Querétaro vs Chivas-Miércoles 22 de octubre- Caliente TV-19:00 horas, tiempo del centro de México

Pachuca vs Tigres-Miércoles 22 de octubre- FOX en Caliente TV-19:00 horas, tiempo del centro de México

Atlas vs León-Miércoles 22 de octubre- VIX Premium-21:00 horas, tiempo del centro de México

Xolos vs Toluca- Miércoles 22 de octubre- FOX en Caliente TV-21:00 horas, tiempo del centro de México

Pumas vs Atl. San Luis-Miércoles 22 de octubre- Vix Premium-21:00 horas, tiempo del centro de México

Voy a alentar al Club Tijuana con todo mi corazón 🎶🎶



¡Nos vemos el miércoles en casa Jauría! Boletos disponibles: https://t.co/P9HmC2SAqa#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/GJUjxq3j2P — Xolos (@Xolos) October 21, 2025

Tres juegos cierran la Jornada 14 del Apertura 2025

La actividad de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX cierra con tres duelos a las 21:00 horas. En Guadalajara el Atlas abre las puertas del Estadio Jalisco para medirse al León, que todavía suela con la posibilidad de liguilla directa.

Que la #GarraYEntrega se haga presente en la cancha y en la tribuna este miércoles en CU 👊@DHLMex te trae la información del partido👇



🆚 | Atlético de San Luis

🏟️ | EOU

🕰️ | 21:05 horas

📅 | Miércoles 22 de Octubre

📺 | ViX#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/yT7IlfXgeB — PUMAS (@PumasMX) October 21, 2025

En la frontera del país, los Xolos de Tijuana de Gilberto Mora se miden nada menos que al actual campeón del torneo, los Diablos Rojos del Toluca, que son líderes y parecen estar encaminados al bicampeonato, sin un equipo claro que les pueda hacer frente.

Y en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, unos necesitados Pumas deberán sacar los tres puntos ante Atlético de San Luis, que es un rival director en la lucha por la clasificación directa. El conjunto de Efraín Juárez viene de un empate con Rayados, pero no tienen los puntos necesarios para estar en zona de liguilla.

aar