Chucky Lozano da la cara y confiesa el verdadero motivo por el cual fue separado del San Diego FC

Hirving Lozano salió a hablar sobre el problema que tuvo con el San Diego FC.

Hirving Lozano dio de qué hablar después de que se dio a conocer la razón por la que el mexicano fue separado del San Diego FC hace unas semanas; ahora el delantero azteca subió una publicación a sus redes sociales dando la cara sobre lo ocurrido con el conjunto de la MLS.

“Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere dar todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede conducir a reacciones que no reflejan quién soy o el respeto que tengo por todos los que me rodean. No reaccioné de la manera correcta, y ya he asumido la responsabilidad, la he abordado y he avanzado. Lo que más me importa es seguir creciendo, como jugador, como compañero de equipo y como persona”, escribió el delantero mexicano en sus redes sociales.

Mikey Varas, entrenador del San Diego FC, no quiso dar la razón por la que Hirving Lozano fue separado del club; únicamente comentó que tuvieron “una situación con la que estamos lidiando internamente”.

Chucky Lozano acepta que sigue aprendiendo y mejorando para su equipo

Además de reconocer su error por el que fue separado del equipo y se perdió el partido ante el Portland Timbers, el ‘Chucky’ Lozano reconoció que día con día sigue aprendiendo, mejorando y haciendo lo mejor para contribuir a su equipo.

“Cada día estoy aprendiendo, mejorando y haciendo lo mejor posible para contribuir positivamente al equipo. Estoy completamente concentrado en lo que está por delante, en los objetivos que compartimos y en ayudar a San Diego a lograr todo por lo que hemos estado trabajando. Hemos construido algo especial juntos, y estoy orgulloso de ser parte del viaje del club durante muchos años por venir”, escribió el delantero mexicano.

El San Diego FC y el ‘Chucky’ Lozano están a días de iniciar la postemporada de la MLS e ir en busca del primer título de la franquicia, pues el conjunto de la frontera apenas lleva una temporada en la liga estadounidense.

¿Cuándo vuelve a jugar Chucky Lozano con el San Diego FC?

Parece que todo se arregló entre el ‘Chucky’ Lozano y el cuerpo técnico del San Diego FC, pues el mexicano ya aceptó que él tuvo la culpa y se compromete a mejorar para darle los resultados que espera la directiva del equipo novato en la MLS.

El delantero mexicano y sus compañeros ya se preparan para disputar los playoffs de la Major League Soccer, en donde el Portland Timbers será su rival en la primera ronda del certamen, el cual se juega al mejor de tres para poder avanzar a la siguiente fase.

Su primer cotejo será el 26 de octubre del 2025; el segundo compromiso se llevará a cabo el 1 de noviembre y, en caso de empate en la serie, el tercer y último juego se disputará el 8 de noviembre.

