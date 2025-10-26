Estos son los 5 pilotos más odiados por la afición mexicana en el Gran Premio de México

El Gran Premio de México volvió al calendario de la Fórmula 1 en 2015 y cada año que se lleva a cabo la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la afición abarrota las gradas del recinto para ver la máxima categoría del automovilismo, pero en esta ocasión dejaron ver que Lando Norris no es del agrado de los fanáticos.

Este año no fue la excepción, pues en todo el fin de semana 401 mil 326 personas se dieron cita en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca para presenciar la vigésima parada de la Temporada 2025 de la F1. A lo largo de estos 10 años, varios volantes se han llevado los abucheos de los fanáticos cuando llega la parada en la Ciudad de México.

Ya sea por ser el preferido en su escudería o hablar mal de Checo Pérez, hay cinco pilotos que han pisado el Autódromo Hermanos Rodríguez y la afición ha demostrado su descontento con ellos.

1.- Lando Norris - McLaren

Pasando la mitad de la temporada, durante el Gran Premio de Singapur, la directiva de McLaren mostró su favoritismo por Lando Norris, cuando Oscar Piastri aún lideraba el Campeonato de Pilotos.

Sin embargo, la afición mexicana demostró su descontento con el piloto británico, pues al final de la carrera y cuando estaba dando sus impresiones en medio del Estadio GNP Seguros, los fanáticos que estaban en las gradas comenzaron a abuchear a Lando Norris.

2.- Liam Lawson - Racing Bulls

Después de que Checo Pérez fue expulsado de Red Bull y la escudería austríaca informó que Liam Lawson tomaría el lugar del mexicano como el nuevo compañero de Max Verstappen, la afición mexicana no lo paso por alto y comenzaron a desearle lo peor.

Además de ponerle el apodos de Slowson, los fanáticos aztecas también celebraban en redes sociales cada error o mal resultado del neozelandés con el equipo de los ‘Toros Rojos’ pues creían que no era justa la razón por la que sacaron a Checo Pérez de la escudería.

SLOWSON ESTÁ FUERA PORQUE LE MADREARON EL COCHE



VIVA LA MALDICIÓN DE LA TORTA AHOGADA pic.twitter.com/VNserbbgQK — Joss ᡣ𐭩 (@Josswknd) October 26, 2025

3.- Esteban Ocon - Haas

Esteban Ocon es otro de los nombres que la afición mexicana en su momento tuvo en la lista negra, pues Checo Pérez coincidió con él cuando militó en Force India/Racing Point, escudería en la que tuvieron varios altercados dentro de la pista y declaraciones fuera de ella.

En su momento, tanto el piloto mexicano como el francés comentaron que era culpa de su compañero los malos resultados del equipo en los Grandes Premios; sin embargo, cuando Ocon cambió de escudería, se volvieron grandes amigos; hasta le dedicó unas palabras cuando salió de Red Bull.

4.- Pierre Gasly - Alpine

Pierre Gasly no pasó desapercibido por la afición mexicana, pues fue otro de los pilotos que habló mal de Checo Pérez y en su momento el francés le pegó adrede al monoplaza del mexicano. Esto ocurrió en el Gran Premio de Canadá de 2024, cuando dañó el alerón del Red Bull con el número 11.

De igual manera, criticó el mal momento que pasó Checo Pérez con Red Bull en su última temporada, dejando en claro que si él hubiera sido el elegido por parte de la escudería austríaca, habría tenido mejores resultados que el mexicano con el mismo coche.

TE EXTRAÑAMOS TANTO CHECO PÉREZ @SChecoPerez Tu gente te extraña y te esperamos aquí el próximo año ❤️🇲🇽



La gente en el foro sol coreando “Checo, Checo, Checo” si lloré pic.twitter.com/CzBzENWWwI — Marth🌷 (@martha_fernanda) October 25, 2025

5.- Max Verstappen - Red Bull

Aunque este año muchos querían que Max Verstappen se llevara por sexta ocasión el Gran Premio de México, en su momento el piloto neerlandés fue muy odiado por la afición mexicana, más que nada por lo ocurrido cuando Checo Pérez militaba en Red Bull.

Los fanáticos aztecas dejaron ver su odio para el tetracampeón del mundo, porque en ocasiones no siguió las órdenes del equipo y no dejaba que Checo Pérez pasara para ganar alguna carrera, aunque en este momento Verstappen ha dado declaraciones de que el mexicano es un gran competidor y amigo.

