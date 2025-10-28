Dodgers vs Blue Jays: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 4 de la Serie Mundial 2025?

Los Angeles Dodgers reciben de nueva cuenta en el Dodger Stadium a los Toronto Blue Jays, para disputar el Juego 4 de la Serie Mundial 2025, luego que la novena angelina se puso en ventaja de 2-1, gracias a un home run de Freddie Freeman en la entrada 18.

El Juego 3 entre Dodgers y Blue Jays se convirtió en el segundo más largo en la historia de la Serie Mundial con 18 entradas disputadas y 6 horas con 39 minutos disputados.

Power naps: taken



Coffees: drank#WorldSeries Game 4: TONIGHT at 8 pm ET on @MLBONFOX and streaming on @watchfoxone!

Dodgers y Blue Jays no pudieron romper el récord del duelo de la World Series Game 3 de 2018, que curiosamente fue en el Dodger Stadium. Los Ángeles venció a los Boston Red Sox en el inning 18 con un home run de Max Muncy. Duró 7 horas y 20 minutos y sigue siendo el más largo.

¿Dónde ver el Juego 4 de la Serie Mundial 2025?

El Juego 4 de la Serie Mundial 2025 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays inicia HOY martes 28 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Lo podrás seguir por la señal de ESPN y Fox Sports.

Freddie Freeman has 7 HR and 17 RBI over his last 10 #WorldSeries games played 🤯



The only other player in MLB history to reach those marks over a span of 10 World Series games is Lou Gehrig.



h/t @OptaSTATS

Shohei Ohtani abrirá el Juego 4

De los más de 20.000 jugadores que han aparecido en las Grandes Ligas, solo uno ha sido un All-Star como lanzador y bateador; Shohei Ohtani. El nipón es único, con un conjunto de habilidades y una determinación que no se ha duplicado en 150 años.

Ohtani mostrará su talento único de dos vías cuando inicie el Juego 4 de la Serie Mundial en el montículo para Los Ángeles contra Toronto. La apertura llega unas 17 horas después de que terminara uno de los mejores juegos en la historia del Clásico de Otoño, igualando el récord de MLB al llegar a base nueve veces, incluyendo dos jonrones y cuatro hits de extra base, en un clásico de 18 innings que terminó con un jonrón de Freddie Freeman.

Shohei Ohtani hit 2 homers, 2 doubles and walked 5 times in an 18-inning thriller that took 6 hours and 39 minutes ...

He will start on the mound tonight for the Dodgers 😳



He will start on the mound tonight for the Dodgers 😳 pic.twitter.com/9RCk0EGIbU — MLB (@MLB) October 28, 2025

Ohtani espera estar estableciendo un ejemplo de lo que es posible y no seguir siendo único. “Me gusta animar a los niños que están intentando jugar de dos maneras a que lo hagan el mayor tiempo posible, siempre que se les permita, tanto como su nivel de talento se lo permita”, expresó el astro japonés.

“Es impresionante”, afirmó su compañero de equipo de los Dodgers, Freddie Freeman. “A veces nada más quieres asegurarte de que no sea una máquina por dentro”.

