Grandes Ligas

Dodgers entran en pánico tras un terrible inicio de Juego 5 que los puede alejar del título

Toronto Blue Jays sorprende a Los Ángeles Dodgers en la primera entrada del Juego 5 con dos cuadrangulares seguidos de sus primeros dos bateadores

Blue Jays inició con dos home runs en la primera entrada. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

Parece que los Toronto Blue Jays quieren cerrar el Juego 5 ante Los Ángeles Dodgers temprano, pues en la primera entrada lograron dos cuadrangulares seguidos para abrir el marcador rápidamente en el encuentro, ya que Blake Snell apenas llevaba tres picheos y los angelinos ya tenían dos carreras en su contra.

El primero en hacerlo fue Davis Schneider, quien consiguió su primer cuadrangular de la temporada ante Snell, y en el siguiente turno apareció Vladimir Guerrero Jr., que con un batazo al jardín izquierdo consiguió el back-to-back para los Blue Jays y poner en aprietos a los Dodgers.

Afortunadamente para los locales, Blake Snell mejoró unos turnos más tarde, pues después de Guerrero Jr. apareció Alejandro Kirk, que consiguió un sencillo para envasarse; sin embargo, minutos después cayeron los dos outs para mandar de regreso a los bateadores al dugout.

