Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Monterrey vs Tigres; Jornada 16 del Apertura 2025

La Jornada 16 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre el Monterrey y los Tigres, dos equipos que llegan peleando los primeros puestos de la tabla general; por eso hay mucho en juego, ya que también se disputa un encuentro que define quién será el rey de la Sultana del Norte hasta la siguiente edición.

Los Rayados se encuentran en la quinta posición de la tabla general con 30 puntos, cosecha de nueve victorias, tres empates y tres derrotas; por su parte, los Universitarios están en el segundo lugar del Apertura 2025 con 32 unidades, así que los dos se mantienen en la lucha por el liderato del torneo local.

El partido se perfila para ser el más atractivo de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, además de ser uno de los clásicos más pasionales del futbol mexicano.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas El VIDEO que explica la inimaginable razón por la que Lorenzo Faravelli fue capitán del Cruz Azul ante Necaxa

📆 𝐋𝐚 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐔 | 𝐍𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 pic.twitter.com/3ahKQVKuAo — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 31, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Monterrey vs Tigres

El partido entre Monterrey y Tigres se jugará este sábado, 1 de noviembre del 2025, en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TUDN. También estará disponible en Canal 5 y ViX Premium.

Fecha: sábado 1 de noviembre del 2025

Hora: 19:05

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Estas son las posibles alineaciones del Monterrey vs Tigres

MONTERREY: Luis Cárdenas, Stefan Medina, Sergio Ramos, Luis Reyes, Ricardo Chávez, Jesús Corona, Jorge Rodríguez, Gerardo Arteaga, Sergio Canales, Lucas Ocampos y Germán Berterame.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Jesús Garza, Fernando Gorriarán, Diego Sánchez, Juan Vigón, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y André-Pierre Gignac.

Monterrey y Tigres siguen peleando el liderato del Apertura 2025

El equipo dirigido por Doménec Torrent viene de caer derrotado a manos del Cruz Azul en la Jornada 15 del torneo, mientras que los de Guido Pizarro intentarán continuar con su racha de victorias en el certamen local y aumentarla a cinco, si logran derrotar a los Rayados en el Clásico Regio.

Este partido también representa la oportunidad para ambas escuadras de sumar tres puntos y escalar posiciones en la tabla general, para pelear contra el Toluca el primer lugar, pues un tropiezo de los campeones los desbancaría del liderato, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 16 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO