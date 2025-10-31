NBA México 2025: Detroit Pistons vs Dallas Mavericks, dónde ver el partido EN VIVO y GRATIS

Llegó el día. Detroit Pistons y Dallas Mavericks escribirán un nuevo capítulo de la NBA en México con su juego hoy sábado 1 de noviembre, que será el partido 34 en la historia en territorio mexicano. Es el choque 15 de temporada regular de la Asociación en el país.

Ningún país fuera de Estados Unidos o Canadá ha tenido más partidos de la NBA que México. Los Mavericks se convertirán en el equipo con más visitas a suelo tricolor, acentuando la conexión entre la quinteta texana y la afición azteca.

¿Dónde ver el Detroit Pistons vs Dallas Mavericks, Juego de la NBA en México?

El juego entre los Detroit Pistons vs Dallas Mavericks de la NBA en México inicia este sábado 1 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Dallas, el equipo con más juegos en México

Los Dallas Mavericks harán historia como la franquicia con más partidos disputados en México, con ocho. Superarán a los San Antonio Spurs con siete. El vínculo que une al territorio tricolor con Dallas ha dejado grandes historias, como el juego inaugural de la NBA en el país en el lejano 1992, cuando perdieron 102-105 en un duelo de exhibición ante los Houston Rockets.

El récord de los Mavs en México es de 4 victorias por 3 derrotas. En 2019 fue su última presentación y vencieron, curiosamente, 122-111 a los Pistons, que estarán llegando a tres cotejos disputados en suelo azteca.

Los Mavs (2-3 este inicio de campaña) tienen en sus filas a estrellas de la liga. Jugadores que marcaron época como Kyrie Irving, Anthony Davis y Klay Thompson. Además tienen al novato sensación de la NBA, Cooper Flagg, la primera selección global del Draft 2025, quien está llamado a ser la cara de la competencia.

La NBA sigue sumando visitas a México y si bien Dallas es la de más juegos, su rival no tiene tanta experiencia en el país. Los Pistons tendrán apenas su tercera aparición en duela tricolor, pero el equipo se encuentra emocionado, como lo comentó hace unos días la joven estrella de Detroit, Ausar Thompson.

“Lo que más me emociona es ir a un lugar en el que nunca he estadoy me encantaría probar la auténtica comida mexicana, tenemos mucha aquí, pero siento que en México lo hacen mejor, quiero probar la comida, de hecho, voy a quitar esas respuestas,porque lo principal es la cultura, quiero ver cómo es allá, la forma de vida”, dijo vía digital.