Yoshinobu Yamamoto se convierte en el MVP de la Serie Mundial 2025

Yoshinobu Yamamoto hace historia en su carrera y se convierte por primera vez en el Most Valuable Player (MVP) de la Serie Mundial. El pitcher japonés tuvo un gran desempeño durante su participación en el Clásico de Otoño y cerró esta participación poniendo los últimos tres outs para que los angelinos se convirtieran en bicampeones de la Major League Baseball.

En los últimos dos compromisos de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto tuvo actuación; en el sexto episodio de esta historia, el nipón lanzó 96 pitcheos y, para el último cotejo ante los Blue Jays, lanzó 2 entradas completas para darle la victoria a su equipo después de 11 épicas entradas en el Rogers Centre.

Los números de Yamamoto en la postemporada son impresionantes; sumando desde el Juego de Comodín hasta el Clásico de Otoño, el pitcher de los Dodgers logró 32 ponches, solo cinco bases por bolas, 34 entradas completas, permitió ocho carreras y solo dos home runs.