Champions League: Dónde VER Club Brujas vs Barcelona y todos los partidos de la Jornada 4 EN VIVO y GRATIS

La Jornada 4 de la fase de liga de la Champions League termina este miércoles 5 de noviembre. Se realizan los 9 partidos que restan y hay juegos atractivos, como el que disputarán el Club Brujas ante el Barcelona, así como el Manchester City ante el Borussia Dortmund.

Luego de un primer día con grandes resultados, como la victoria del Liverpool ante el Real Madrid y del Bayern Múnich ante el campeón PSG, se vive la parte complementaria de los duelos.

¿Dónde ver la Jornada 4 de la Champions League?

Pafos vs Villarreal - 11:45 am - TNT Sports

Qarabag vs Chelsea - 11:45 am - Caliente TV (Fox One)

Newcastle United vs Athletic Club de Bilbao - 14:00 hrs - TNT Sports

Benfica vs Bayer Leverkusen - 14:00 hrs - Caliente TV (Fox One)

Marsella vs Atalanta - 14:00 hrs - TNT Sports (HBO Max)

Club Brugges vs FC Barcelona 14:00 hrs - Caliente TV (Fox One)

Manchester City vs Borussia Dortmund - 14:00 hrs - HBO Max

Inter de Milan vs Kairat Almaty - 14:00 hrs - Caliente TV (Fox One)

Ajax vs Galatasaray - 14:00 hrs - Caliente TV (Fox One)

Tarde complicada para los clubes de Bélgica

Los clubes belgas parecían dispuesto a superar las expectativas esta temporada después de las resonantes victorias en el día inaugural para Union Saint-Gilloise (3-1 en PSV) y el Club Brujas (4-1 sobre Mónaco).

Cada uno ha tenido derrotas consecutivas desde entonces. El debutante Union perdió 4-0 dos veces como local. No la tendrán fácil esta semana contra oponentes españoles. El Union visita al Atlético el martes y Brujas recibe al Barcelona el miércoles.

Barcelona llegará con ánimos renovados, pues ya dejaron atrás la derrota en el Clásico Español ante el Real Madrid. Los culés recuperaron el segundo lugar en LaLiga luego de vencer 3-1 al Elche.

That no look from Roony tho 😮‍💨

El Barcelona está a cinco puntos del Madrid, líder de La Liga, que goleó 4-0 al Valencia en casa el sábado. El Barcelona entró al partido en tercer lugar, un punto detrás del Villarreal, que derrotó 4-0 al Rayo Vallecano.

Por si fuera poco, el joven astro español Lamine Yamal anotó gol y recientemente se convirtió en el jugador más joven en ser incluido en el equipo del año de FIFPRO.

Lamine, extremo de 18 años, fue segundo, con 10.167 votos. FIFPRO ha seleccionado un once mundial masculino durante 20 años, y el jugador más joven anterior en figurar en la lista fue Kylian Mbappé, quien tenía 19 años cuando fue formó parte del equipo en 2018 luego de salir campeón mundial con Francia.

