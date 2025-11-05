En México lo desprecian, pero un histórico y legendario campeón de Champions se muere por tenerlo

A pesar de no estar pasando un gran momento en el banquillo de los Pumas, Efraín Juárez está siendo sondeado por un histórico campeón de Champions League para ser el nuevo técnico del equipo en el viejo continente y es una de las ocho opciones para el banquillo en Escocia.

Con información del medio Daily Record Sport, Efraín Juárez está en la lista de opciones del Celtic de Escocia para ser el nuevo entrenador del equipo, pues sus logros en Atlético Nacional podrían ser una de las razones por las que el conjunto europeo está en busca del entrenador nacido en México.

Efraín Juárez ya tiene un poco de experiencia en el futbol de Europa, pues fue asistente de Ronny Deila en tres clubes distintos, el New York City, el Standard de Lieja y el Club Brujas, antes de tomar caminos diferentes y comenzar su carrera como director técnico en Colombia.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Estas son las hermosas camisetas que México ha utilizado en TODOS los Mundiales de Futbol

🚨 BREAKING: Efraín Juárez estaría entre las opciones del Celtic de Escocia para ser su nuevo entrenador.



🗞️ Daily Récord Sport pic.twitter.com/lwSb1ap8jW — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) November 5, 2025

Estos son los números de Efraín Juárez con los Pumas

Efraín Juárez lleva dos torneos al frente de los Universitarios, pero este Clausura 2025 ha sido una odisea para el entrenador mexicano, pues los resultados no han estado de su lado y la afición no está muy contenta con los números que tiene el club esta campaña.

El estratega mexicano lleva 33 partidos disputados con el conjunto de la UNAM en todas las competiciones, con una marca un tanto negativa, pues tiene 11 victorias, diez empates y 12 derrotas, además de estar cerca de quedarse fuera del play-in en el segundo semestre del año.

Por su parte, en su estadía en Atlético Nacional, Efraín Juárez estuvo al frente del equipo en 27 encuentros, logrando 15 victorias, siete empates y cinco derrotas, además de dos títulos, la liga de Colombia y la copa del mismo país.

Qué piensan de esto?

La pose de brazos cruzados y piernas abiertas suele asociarse a desafío, a reto.

La afición insultó a Efrain Juárez en el Olímpico. pic.twitter.com/JC6AAVfHUl — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) November 3, 2025

Efraín Juárez ya conoce lo que es estar en el Celtic de Escocia

Efraín Juárez podría tener una ventaja sobre los otros siete candidatos para ser el técnico del Celtic de Escocia, pues el entrenador de México ya tiene un antecedente en el club, ya que en el pasado fue parte de la plantilla, de 2010 a 2012, teniendo un fugaz paso por el Real Zaragoza.

Como futbolista del Celtic, Juárez portó la camiseta en 20 partidos, consiguiendo dos goles y una asistencia, conociendo a los altos mandos para poder tener una oportunidad de dirigir en un futuro, no tan lejano, al conjunto europeo.

De momento, el estratega mexicano aún tiene que afrontar la última jornada del Clausura 2025 con los Pumas, en la cual se medirán ante el Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en busca de meterse al play-in de la Liga MX.

DCO