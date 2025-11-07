México vs Brasil: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17

México busca conseguir el tercer lugar en el Mundial Femenil Sub-17 con sede en Marruecos.

México enfrenta a Brasil este sábado 8 de noviembre en el partido por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17 que se lleva a cabo en Marruecos, donde el Tricolor ha dejado una grata impresión por el nivel mostrado y quiere colgarse la medalla de bronce.

Países Bajos acabó con las ilusiones de la Selección Mexicana al vencerla 1-0 en la semifinal disputada en el Estadio Olímpico de Rabat. Por su parte, Brasil no pudo ante Corea del Norte, que se impuso por marcador de 2-0 a las sudamericanas.

🇲🇽✨ ¡Estamos orgullosas por su entrega y por dejar el nombre de México en alto!



¡Siempre con ustedes, @Miseleccionfem! 💛

¿Dónde ver EN VIVO el México vs Brasil del Mundial Sub-17 Femenil?

El partido por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17 entre México y Brasil se jugará este sábado 8 de noviembre en el Estadio Olímpico de Rabat. El balón comenzará a rodar en punto de las 9:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 9, TUDN y Vix. También estará disponible en FIFA+.

Fecha: Sábado 8 de noviembre

Hora: 9:30

Estadio: Olímpico de Rabat

Transmisión: TUDN, Canal 9, Vix y FIFA+

Posibles alineaciones de México y Brasil

MÉXICO: Valentina Murrieta, Alexa Martínez, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Valeria Alvarado, Stella Barajas, Dafne Sánchez, Citlalli Reyes, Anaiya Miyazato, Ava Stack y Joselyn Solis.

BRASIL: Ana Morganti, Allyne, Dany Pereira, Andreyna, Julia Pereira, Pepe, Kaylane, Si Iseppe, Julia Faria, María y Evelin.

México🇲🇽 perdió 1-0 frente a Países Bajos🇳🇱 en la semifinal del #U17WWC y ahora enfrentará a Brasil🇧🇷 por el tercer lugar ya que perdió 2-0 frente a Corea del Norte🇰🇵 con doblete de Jong Hyang Yu



El partido se realizará el próximo sábado 8 de Noviembre

¿Cuál ha sido el mejor papel de México en un Mundial Femenil Sub-17?

El mejor desempeño de una Selección Mexicana en un Mundial Femenil Sub-17 fue en la edición de Uruguay 2018, en la que finalizó subcampeona tras caer 2-1 a manos de España en la gran final.

La actuación en la actual justa con sede en Marruecos es la segunda mejor de México en la historia de este certamen, pues nunca ha concluido en la tercera o cuarta posición.

La Selección Mexicana dirigida por Miguel Gamero ha superado las expectativas en el Mundial Femenil Sub-17 con sede en Marruecos, en el que superó un grupo en el que también se ubicaban las ahora finalistas Corea del Norte y Países Bajos.

