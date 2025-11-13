Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Argentina vs México; dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

México se medirá ante Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

Los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 iniciarán con un duelo clave entre Argentina y México, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues disputarán uno de los lugares en los octavos de final de la competencia.

La Selección Mexicana llega a este encuentro como la víctima de la Albiceleste, pues el equipo dirigido por Carlos Cariño accedió a esta fase tras quedarse con el octavo tercer mejor lugar de la competencia y se medirá ante un conjunto invicto en la competencia.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, además de que Argentina eliminó a México hace unas semanas en la Copa del Mundo Sub-20.

#Sub17 | La última práctica antes del duelo clave. 💪⚽



Así fue nuestro entrenamiento del día previo al partido contra Argentina en el Mundial.#ProyectoSelecciones💚🤍❤️

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Argentina vs México del Mundial Sub-17

El partido entre Argentina y México se jugará este viernes, 14 de noviembre del 2025, en la Cancha 2 del Aspire Zone, ubicado en Qatar. El balón comenzará a rodar en punto de las 8:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal Nueve. También estará disponible en ViX.

Fecha: viernes 14 de noviembre del 2025

Hora: 8:45

Estadio: Cancha 2 del Aspire Zone

Transmisión: Canal 9 y ViX

Posibles alineaciones del Argentina vs México

ARGENTINA: Juan Manuel Centurión, Misael Valero, Mateo Martínez, Thiago Yáñez, Santiago Silveira, Santiago Espíndola, Gastón Bouhier, Can Armando Güner, Uriel Ojeda, Facundo Jainikoski y Ramiro Tulián.

MÉXICO: Santiago López, Adrián Villa, Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera, José Mancilla, Oscar Pineda, Iñigo Borgio Cibrian, Gael García, Lucca Joel Vuoso Ramos y Aldo de Nigris.

¡Mañana arrancan los Dieciseisavos de Final en Catar con ocho partidos imperdibles! 💥#U17WC

México busca dar la sorpresa ante Argentina en el Mundial Sub-17

El equipo dirigido por Diego Placente viene de ganarle a la Selección de Fiyi en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17, mientras que los de Carlos Cariño intentarán olvidar lo ocurrido ante Suiza y enfocarse en su encuentro ante Argentina.

Este partido también representa la oportunidad para la Selección Mexicana de conseguir la victoria ante Argentina y que los aficionados olviden lo ocurrido en la Copa del Mundo Sub-20, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Mundial Sub-17 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y los dieciseisavos de final no son la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo del torneo, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

