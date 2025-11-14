Exesposa de Matías Vuoso responde “me chup.. un huevo” a la afición argentina tras la victoria de México (VIDEO)

México logró una estupenda victoria sobre Argentina para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub-17 y dejar en camino a la Albiceleste; por esa razón, la exesposa de Matías Vuoso y madre de Lucca Vuoso decidió publicar un video donde responde a las críticas de la afición argentina por apoyar a su hijo que juega en la Selección Mexicana.
“Holis, bueno, vi muchos comentarios de argentinos bardeando por lo que yo puse apoyando a mi hijo, pero bueno, me chup.. un huevo, mi hijo va a representar a México, él nació en México y yo lo voy a apoyar porque es mi sangre, así de simple, me chup.. un huevo lo que estén diciendo los argentinos, porque les encanta bardear, les encanta decir cosas, pero quédense tranquilos, que a mí también me gusta hablar y me gusta decir cosas, y no me voy a callar la boca”, expresó Marcela Ramos.
Además, dejó en claro que “nada más no me gusta hablar antes de un partido, porque ustedes sí hablan ante los partidos, y así pasó en la Sub-20, y perdieron una final, entonces, viste, yo cierro el cul.., cosa que ustedes no hacen, yo lo cierro, yo no digo nada, todavía el partido no empezó”.
México ya se prepara para afrontar los octavos de final del Mundial Sub-17
México consiguió dar la sorpresa ante Argentina en los dieciseisavos de final, con una tanda de penales perfecta y con Santiago López atajando un penal y anotando el último para darle a la Selección Mexicana el pase a la siguiente ronda.
El Tricolor Sub-17 tendrá un partido aún más complicado en los octavos de final, pues se medirán ante su similar de Portugal, equipo que venció 2-1 a Bélgica, con dos goles de Anisio Cabral, el delantero titular del conjunto luso y que lleva cinco goles en el torneo.
El camino aún es largo para México en el torneo, pero tienen que ir paso a paso y partido a partido para poder llegar a la gran final, buscando el tercer título de este torneo en la historia del equipo Tricolor.
¿Cuándo será el partido entre México y Portugal de los octavos de final?
Los pupilos del profesor Carlos Cariño ya se preparan para afrontar el encuentro de los octavos de final del Mundial Sub-17, el cual será complicado al enfrentarse a su similar de Portugal.
Mexicanos y portugueses se verán las caras el próximo martes 18 de noviembre en la Aspire Zone, para definir a uno de los equipos que participen en los cuartos de final de la competencia. Cabe recalcar que los lusos aún no suman su primer título de este torneo y el Tricolor ya suma dos trofeos mundiales Sub-17.
El equipo ganador de este encuentro tendrá que medirse ante el vencedor del cotejo entre Suiza e Irlanda; los suizos ya saben lo que es enfrentar a México, pues se vieron las caras en la última jornada de la fase de grupos.
DCO