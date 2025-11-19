Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Pachuca vs Pumas; play-in del Apertura 2025

Pumas y Pachuca se enfrentan en el play-in del Apertura 2025.

El play-in del Apertura 2025 de la Liga MX iniciará con un duelo clave entre el Pachuca y los Pumas de la UNAM, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues el ganador del partido estará cerca de meterse a la liguilla del futbol mexicano.

Los Universitarios vienen de cerrar la temporada regular con un estupendo resultado, una remontada ante el Cruz Azul para asegurar su lugar en el play-in del Apertura 2025, mientras que los Tuzos cayeron derrotados a manos de Santos en la última fecha del certamen local.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Con muy buena actitud y un gran ambiente, nos vamos a a la Bella Airosa 🌬️💪🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/raIjuOklHE — PUMAS (@PumasMX) November 20, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Pachuca vs Pumas

El partido entre Pachuca y Pumas se jugará este jueves, 20 de noviembre del 2025, en el Estadio Hidalgo, ubicado en Pachuca, Hidalgo. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox One. También estará disponible en Caliente TV.

Fecha: jueves 20 de noviembre del 2025

Hora: 19:00

Estadio: Hidalgo

Transmisión: Fox One y Caliente TV

Posibles alineaciones del Pachuca vs Pumas

PACHUCA: Carlos Moreno, Brian García, Eduardo Bauermann, Jorge Berlanga, Daniel Aceves, Alan Bautista, Pedro Pedraza, Kenedy, Víctor Guzmán, Luis Quiñones y Enner Valencia.

PUMAS: Pablo Lara, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, José Caicedo, Santiago Trigos, Alan Medina, Jorge Ruvalcaba, Rodrigo López y Ángel Azuaje.

✅ | Equipo LISTO... ¡Vamos con todo mañana! pic.twitter.com/2K1G1bpQkH — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 20, 2025

Pumas quiere mejorar lo realizado en el torneo pasado

El equipo dirigido por Esteban Solari viene de caer derrotado en la última fecha ante Santos, pero el técnico argentino acaba de tomar las riendas del equipo, mientras que los de Efraín Juárez intentarán seguir por la senda del triunfo para meterse al último encuentro del play-in.

Este partido también representa la oportunidad para los Pumas de hacer un mejor trabajo que el torneo pasado, en el que terminaron eliminados a manos del Monterrey en el último juego del play-in, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y el play-in no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la liguilla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes..

