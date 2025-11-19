Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Xolos vs Juárez; play-in del Apertura 2025

Xolos recibe a Juárez para definir al rival de Tigres en la liguilla.

El play-in del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre los Xolos y Juárez, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos, pero con mucho en juego, pues el ganador de este encuentro se lleva el primer boleto para la liguilla del futbol mexicano.

El conjunto de Tijuana llega a este encuentro con la ventaja de tener a Gilberto Mora en la cancha y a su goleador Kevin Castañeda, además de culminar la fase regular con una victoria sobre el Atlas para quedarse con el séptimo puesto de la tabla general y tener el privilegio de recibir el partido de play-in en casa.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Xolos vs Juárez

El partido entre Xolos y Juárez se jugará este jueves, 20 de noviembre del 2025, en el Estadio Caliente, ubicado en Tijuana, Baja California. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox One. También estará disponible en Caliente TV.

Fecha: jueves 20 de noviembre del 2025

Hora: 21:00

Estadio: Caliente

Transmisión: Fox One y Caliente TV

Posibles alineaciones del partido Xolos vs Juárez

XOLOS: Antonio Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Jesús Vega, Ramiro Árciga, Iván Tona, Jesús Gómez, Domingo Blanco, Kevin Castañeda y Mourad El Ghezouani.

JUÁREZ: Sebastián Jurado, Denzell García, Moises Mosquera, Jesús Murillo, Alejandro Mayorga, Homer Martínez, Madson de Souza Silva, Dieter Villalpando, Ricardinho, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán.

Juárez busca meterse a la liguilla por primera vez

El equipo dirigido por Sebastián Abreu viene de ganarle al Atlas en la última jornada del Apertura 2025 para pelear por un boleto a la liguilla en el play-in, mientras que los de Martin Varini intentarán olvidar lo ocurrido ante Querétaro, pues cayeron derrotados 2-1.

Este partido también representa la gran oportunidad para los Bravos de jugar por primera vez la liguilla del futbol mexicano, ya que desde su regreso a Primera División no han podido disputar la fiesta grande del futbol mexicano, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y el play-in no será la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

