Tigres vs América: ¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS la final de vuelta de la Liga MX Femenil?

Tigres recibe al América en la vuelta de la final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Llegó la hora de la verdad para Tigres y América en la Liga MX Femenil cuando este domingo 23 de noviembre se enfrenten en el Estadio Universitario, sede de la final de vuelta, para definir al campeón del Torneo Apertura 2025.

El ‘Volcán’ recibe el capítulo definitivo entre las Amazonas y las Águilas, que dejaron escapar una ventaja de 3-0 en la ida celebrada en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde las universitarias tuvieron una felina reacción para empatar 3-3.

🥅 Empate a tres en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, con goles de la ‘Generala’ Mayor, Thembi Kgatlana y Jheniffer Cordinali. Revive las mejores jugadas de la ida de la Gran Final en nuestro Resumen Desde Cancha.



➡️ https://t.co/yTXwoPintn pic.twitter.com/RbpmOISlzP — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) November 22, 2025

¿Dónde ver EN VIVO el Tigres vs América de la final de vuelta del Apertura 2025?

El partido de la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil entre Tigres y América se jugará este domingo 23 de noviembre, en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de ESPN 2, Disney+, Imagen TV, Tubi, Canal 6, Canal de YouTube de Tigres y de la Liga MX Femenil.

Fecha : Domingo 23 de noviembre

Hora : 17:00

Estadio : Universitario

Transmisión: ESPN 2, Disney+, Imagen TV, Tubi, Canal 6, Canal de YouTube de Tigres y de la Liga MX Femenil

Posibles alineaciones de Tigres y América Femenil

TIGRES FEMENIL : Cecilia Santiago, Greta Espinoza, Anika Rodríguez, Jimena López, Eve Perisset, Mia Villalpando, María Sánchez, Bárbara Olivieri, Jennifer Hermoso, Diana Ordoñez y Aaliyah Farmer.

AMÉRICA FEMENIL: Sandra Paños, Kimberly Rodríguez, Annia Mejía, Irene Guerrero, Annie Karich, Nancy Antonio, Nicki Hernández, Jana Gutiérrez, Sarah Luebbert, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

América busca revancha ante Tigres en la final de la Liga MX Femenil

El América enfrenta por cuarta ocasión a Tigres en una final de Liga MX Femenil, fase en la que la balanza se inclina a favor de las Amazonas, que ganaron dos de las tres series anteriores contra las de Coapa.

Las Águilas se impusieron a las universitarias en la definición del Apertura 2018, misma que se resolvió en tanda de penaltis. Pero las de la UANL salieron con los brazos en alto sobre las de Coapa en las finales del Apertura 2022 y del Apertura 2023, en ambas por marcador global de 4-0.

¿Cuántas títulos tienen América y Tigres en la Liga MX Femenil?

América tiene hasta el momento dos títulos y cuatro subcampeonatos en la Liga MX Femenil. Sus coronaciones fueron en el Apertura 2018 y en el Clausura 2023 al imponerse a Tigres y Pachuca, de manera respectiva

Tigres, en cambio, es el club más ganador en la historia de la competencia con seis trofeos, los cuales consiguió en los Torneos Clausura 2018, Clausura 2019, Guard1anes 2020, Guard1anes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023.

