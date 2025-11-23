El hermoso espectáculo protagonizado por Mickey Mouse para cerrar el Gran Premio de Las Vegas (VIDEO)

La Fórmula 1 no deja de sorprender a sus aficionados y, para el Gran Premio de Las Vegas, los organizadores se unieron con Disney para hacer una colaboración este año, la cual generó que Mickey Mouse se la pasara todo el fin de semana en el paddock del Las Vegas Street Circuit.

Después de que Max Verstappen, Lando Norris y George Russell se dirigieron al podio para recibir sus trofeos, la transmisión apuntó a las fuentes del Hotel Bellagio, donde apareció el personaje más famoso de Disney, Mickey Mouse, para realizar un tremendo show.

El ratón más famoso del mundo se dio vuelta hacia la fuente y comenzó a ser el director de la orquesta, la cual tuvo la participación del agua, luces y fuegos artificiales, además de varios drones que realizaron la forma de un monoplaza en el cielo para toda la gente que asistió al Gran Premio de Las Vegas.

El Gran Premio de Las Vegas busca ser el mejor evento de la Fórmula 1

La Fórmula 1 cada año entrega un galardón al mejor Gran Premio de la temporada, el cual ha adjudicado el GP de México en varias ocasiones, por la tremenda fiesta que se arma en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero Las Vegas no se quiere quedar atrás.

La carrera en la ciudad que nunca duerme se lleva a cabo en sábado por la noche, esto por el horario en Europa y porque los organizadores quieren que se vea la esencia del lugar, pues en la noche las luces se encienden y Las Vegas se convierte en un completo show.

Así que, con este tremendo acto por parte de Mickey Mouse, las colaboraciones que llegan a tener, las maneras en las que llevan a los pilotos al podio y las postales que deja el Gran Premio con la esfera de Las Vegas, es como quieren participar por este premio.

"Are we heading back in this after?" 😅



Terry Crews chauffeurs Max, Lando and George to the podium in a LEGO Cadillac! 🙌#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/CsSQLzEAnn — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

¿Hasta qué año tiene contrato el Gran Premio de Las Vegas con la Fórmula 1?

El Gran Premio de Las Vegas aún seguirá siendo frecuentado por la Fórmula 1 por un par de años más, pues la ciudad que nunca duerme aún tiene contrato vigente con la máxima categoría del automovilismo.

A pesar de los problemas climatológicos que sufrieron durante la clasificación de la carrera y por lo que algunos pilotos se quejaron del trazado, el Gran Premio de Las Vegas aún tiene contrato hasta 2027 con la Fórmula 1.

Será hasta ese año cuando el Gran Circo decida si renovará contrato con el Gran Premio de Las Vegas; por lo mientras, en 2026 los pilotos volverán a la ciudad de Estados Unidos.

DCO