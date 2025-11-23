Liga MX Femenil: Estas son las alineaciones oficial de Tigres y América para la gran final

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla; este domingo 23 de noviembre, el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil llega a su fin con el partido de vuelta entre Tigres y América en la cancha del Estadio Universitario, recinto que coronará a las nuevas reinas del futbol mexicano.

Las Águilas vienen de un resultado bastante triste, pues dejaron ir una ventaja de tres goles en el partido de ida, así que nada está definido aún, y la ventaja que tienen las Amazonas para este compromiso es que reciben a las azulcremas en su casa, uno de los estadios más pasionales de la liga.

Ambas instituciones salen con sus mejores armas para el encuentro que define todo, en el que el América busca su tercer título de Liga MX Femenil y las Tigres quieren aumentar su hegemonía en el futbol mexicano al llegar a siete cetros en la historia del club felino.

Alineaciones oficiales para la gran final de vuelta entre Tigres y América

TIGRES: Cecilia Santiago, Greta Espinoza, Jimena López, Anika Rodríguez, María Sánchez, Alexia Delgado, Stephany Mayor, Jennifer Hermoso, Jheniffer Da Silva, Diana Ordoñez y Aaliyah Farmer.

AMÉRICA: Sandra Paños, Kimberly Rodríguez, Annia Mejía, Irene Guerrero, Annie Karich, Nancy Antonio, Nicki Hernández, Sarah Luebbert, Jana Gutiérrez, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

América quiere romper una racha de finales perdidas

El América de Ángel Villacampa saldrá con todo en busca de la victoria para sumar su tercer título en la historia del club, pues llevan seis finales en siete torneos, incluyendo esta, y solo han podido levantar el trofeo en una ocasión, que ocurrió en el Clausura 2023 ante el Pachuca.

El entrenador español tiene una dura misión al enfrentar a las Tigres, equipo que podría tenerle tomada la medida a las Águilas, pues en el partido de ida lograron componerse de un 3-0 en contra para no permitir que el América tuviera ventaja en la vuelta.

Las Águilas han llegado a siete finales en total, incluyendo esta, y solo tienen dos títulos en su vitrina, además de que es la cuarta vez que se miden ante las Amazonas en el partido por el trofeo; en dos ocasiones se la llevaron las de la Sultana del Norte y en una ocasión el América.

