Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Toluca vs Juárez, cuartos de final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX

El campeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca, siguen en pie de lucha en la búsqueda del bicampeonato y están a un juego de meterse a semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este sábado 29 de noviembre se juega la vuelta de los cuartos de final ante Juárez.

Los Bravos de Juárez dejaron escapar la victoria en casa y el Toluca le remontó para sacar la ventaja parcial de 2-1. Fue un duelo en donde los fronterizos no pudieron mantener la superioridad en el marcador, aunque dejaron buenas sensaciones en la primera parte.

¿Dónde ver el Toluca vs Bravos de los cuartos de final de vuelta?

El partido entre Toluca y Juárez, cuartos de final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 29 de noviembre a las 19:05 horas, tiempo del centro de México y podrás verlo por la señal de Canal 5, Canal 7, TUDN, y Caliente TV.

Día: 29 de noviembre

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN, y Caliente TV

Posibles alineaciones de Toluca y Juárez

Toluca: González, Barbosa, Briseño, Pereira, Gallardo, Romero, Castro, Angulo, Ruiz, Paulinho, Vega.

Juárez: Jurado, Murillo, Mayorga, García, Denzell García, Castilho, Rodríguez, Pizarro, Martínez, Oliveira, Estupiñán

Toluca, a 90 minutos de semifinales

Toluca recompuso el camino y fueron superiores a Bravos en la segunda parte de los cuartos de final de ida. El equipo campeón logró imponer su estilo y con juego directo vencieron a los de Juárez, que se salvaron de una derrota mucho mayor.

Los de la frontera llegan con oportunidades de dar la sorpresa, pues es tan solo un gol de diferencia el que tienen que superar. El problema es que enfrente tienen al mejor equipo de todo el torneo.

El equipo favorito sin duda son los Diablos Rojos. Por equipo y funcionamiento son los que se espera avancen de ronda y se instalen en semifinales. El cuadro escarlata busca el bicampeonato, que en los últimos años se ha convertido, de alguna manera, en algo recurrente.

Incluso América logró ser tricampeón y el tetra se cortó porque el Toluca de Antonio Mohamed los venció en la final pasada. Ahora los del Estado de México quieren llegar a una nueva final y empezar a cimentar lo que puede ser una franquicia de época.

