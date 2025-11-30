¿Se acaba la era André Jardine? América definiría su postura tras la eliminación que encendió las alarmas en Coapa

En cinco torneos al mando de André Jardine, este Apertura 2025 es la primera vez que el brasileño no lleva al América a semifinales de la Liga MX, además que las otras había estado en la final del futbol mexicano, por lo que mucho se ha hablado de la posible baja del estratega para el siguiente certamen.

Sin embargo, se ha revelado que la directiva del América no tiene intención la cambiar de entrenador, pues el tricampeonato de Jardine y los hecho en los torneos al mando del cuadro azulcrema le dan suficiente crédito para estar, por lo menos, un certamen más como el estratega de los de Coapa.

Finaliza nuestro torneo.

Finaliza nuestro torneo.

Gracias a toda nuestra afición por estar con nosotros en cada paso del camino.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, de Récord: “El futuro de André Jardine: Pese a perder la brújula de un equipo ganador, me anticipan que el DT brasileño no se va. Falta charlar con directiva y balance del Apertura, pero hay confianza que siga un torneo”, indicó en sus redes sociales.

Aunque el conjunto de Coapa cayó ante Rayados gracias a un gol de cabeza de Germán Berterame, el entrenador azulcrema seguirá siendo el manda más, pues el balance es positivo.

André Jardine ha escrito, la que puede ser, la etapa más exitosa del América en la historia, pues en su mando logró un tricampeonato inédito en torneos cortos, además que se quedó muy cerca de un cuarto título seguida, pero perdió la final pasada ante el Toluca del Turco Mohamed.

⏱️ 77' | ¡POR MÁS, ÁGUILAS! 🦅

⏱️ 77' | ¡POR MÁS, ÁGUILAS! 🦅

⚽️ América 2 vs. 0 Monterrey

Monterrey amarga la noche del América

Germán Berterame y el Monterrey arruinaron la que ya era otra noche mágica para el Club América. El cuadro azulcrema apeló a la historia y ganaba 2-0 hasta el minuto 93, pero el seleccionado nacional apareció en el descuento y le dio el 1-2 y el pase a Rayados, que ganó 3-2 el global.

Con goles de Alejandro Zendejas y Raúl Zúñiga, las Águilas alcanzaban su quinta semifinal al hilo de la mano del entrenador André Jardine, pero Berterame arruinó la fiesta con su gol de cabeza al minuto 93 a centro de Ricardo Chávez.

El cuadro local fue mejor que la visita. Lo lograron capitalizar con un golazo de Alejandro Zendejas a la media hora de juego. El atacante azulcrema tomó el esférico fuera del área. Sacó un zapatazo que fue imposible de detener para Luis Cardenas, quien no pudo atajar el disparo. Pero al final, Berterame, ariete de la Selección Mexicana, dio el pase a Rayados.

