¿Quién es Jazziel Avilez, el novio de la hija del Canelo? | FOTOS

El boxeador mexicano Saún el “Canelo” Álvarez ha estado en la mira del público en los últimos días luego de que Terence Crawford perdiera el título por inclumplimiento de las Reglas y Reglamentos del CMB.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció por medio de un comunicado que retirarían a Crawford por no pagar las cuotras de sanción por sus últimas dos peleas, y una de estas fue en contra del Canelo.

Debido a que el CMB envió notificaciones al boxeador estadounidense, mismas que no fueron atendidas, decidieron actuar para resolver el asunto, por lo que despojaron el título a Crawford, lo que podría abrir una oportunidad para que el Canelo pueda ir por el título mundial si lo pide.

El Canelo Álvarez contra Terence Crawford. ı Foto: AP

Pero su nombre no ha llamado la atención de las personas sólo por la reciente declaración del CMB, sino por su hija, quien recientemente regaló un reloj con un valor de más de 150 mil pesos a su novio.

¿Quién es el novio de la hija del Canelo?

El pasado octubre el Canelo Álvarez felicitó a su hija Emily por su cumpleaños número 18, y en una publicación en redes sociales escribió a su hija “Felices 18 mi niña hermosa, siempre estaré aquí para ti, que esta nueva etapa te llegue todo lo que esperas de la vida. TE AMO”

El Canelo y su hija Emily ı Foto: Redes Sociales

Por su parte, el novio de Emily Álvarez publicó por medio de sus redes sociales que esta le habría regalado un reloj, y en la fotografía se puede observar a Emily con la caja del reloj y la leyenda “Que detallazo. Gracias mi reina te amo”.

El novio de la hija del Canelo es el cantante del género regional mexicano, Jaziel Avilez, quien es originario de Casas Grandes, Chihuahua, y actualmente tiene 24 años de edad.

Jaziel Avilez tiene 477 mil seguidores en sus redes sociales, en las que comparte fotografías y videos relacionados con su carrera musical, su relación con Emily e incluso con el boxeador, Saúl el “Canelo” Álvarez.

Emily comparte fotografías en sus redes sociales sobre su camino por la equitación, los viajes que ha realizado, sobre ella y su vida y, pese a que su relación se mantiene un poco privada, también fotografías acompañadas del cantante y de las flores que le ha regalado.

Jazziel y Emily ı Foto: Redes Sociales