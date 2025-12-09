Cruz Azul vs Flamengo: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul y Flamengo se enfrentan en Qatar en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025.

Después de haber sido eliminado en las semifinales de la Liga MX, el Cruz Azul enfrenta este miércoles 10 de diciembre al Flamengo en el llamado Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025, encuentro que se llevará a cabo en Doha, Qatar, sede para el duelo entre los campeones de Concacaf y Conmebol, respectivamente.

Tras haber caído ante Tigres en las semifinales del Apertura 2025, a La Máquina solamente le queda esta competencia para terminar bien el año, por lo que el cotejo ante el Mengao cobra doble relevancia para el equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón.

🏟️ Áhmad bin Ali 📍



Aquí jugaremos el Derbi de las Américas ante Flamengo. pic.twitter.com/QXPJehj5Ce — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 9, 2025

Cruz Azul se coronó en la Concachampions después de golear 5-0 al Vancouver Whitecaps en Ciudad Universitaria, en el que fue el último juego de Vicente Sánchez como timonel de los celestes. Por su parte, el Flamengo se alzó con el título de la Copa Libertadores tras imponerse 1-0 al Palmeiras.

¿Dónde ver GRATIS el Cruz Azul vs Flamengo?

El partido de la Copa Intercontinental 2025 entre Cruz Azul y Flamengo se jugará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali, ubicado en Rayán, Qatar. El balón comenzará a rodar en punto de las 11:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FIFA +, FIFA.com, canal oficial de YouTube de la FIFA y plataformas oficiales de FIFA.

Fecha : Miércoles 10 de diciembre

Hora : 11:00

Estadio : Áhmad bin Ali de Rayán

Transmisión: FIFA +, FIFA.com, canal oficial de YouTube de la FIFA y plataformas oficiales de FIFA

Posibles alineaciones de Cruz Azul y Flamengo

CRUZ AZUL : Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta, Omar Campos, Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Ignacio Rivero, Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández.

FLAMENGO: Agustín Rossi, Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela, Jorginho, Erick Pulgar, Samuel Lino; Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal y Bruno Henrique.

O Mengão encerrou seu último dia de preparação para enfrentar o Cruz Azul, pelo Mundial! ✅



#Treino pic.twitter.com/sCiJwbl5Qn — FL4MEN9O (@Flamengo) December 9, 2025

Choque inédito entre Cruz Azul y Flamengo

El Cruz Azul vs Flamengo de este miércoles 10 de diciembre en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025 será el primer enfrentamiento en la historia entre La Máquina y el Mengao.

La Máquina afronta este duelo con la sensible baja del defensa Jesús Orozco Chiquete, quien se lesionó los ligamentos del tobillo derecho en la semifinal de vuelta del Apertura 2025 contra Tigres.

El que resulte vencedor entre Cruz Azul y Flamengo se enfrentará el próximo 13 de diciembre en la Copa Challenger al Pyramids FC, que fue el ganador de la Eliminatoria África-Asia-Pacífico y de la Copa África-Asia-Pacífico.

El ganador de dicho cotejo se convertirá en el rival del PSG el próximo 17 de diciembre en la final de la Copa Intercontinental 2025.

