¡Con lo mejor! Listas las alineaciones de Tigres y Toluca para la final de ida del Apertura 2025; ¿Juega Alexis Vega?

Tigres y Toluca se enfrentan en el Volcán en la ida de la final del Apertura 2025.

Toluca y Tigres confirmaron sus respectivas alineaciones para la final de ida del Apertura 2025 de la Liga MX, encuentro para el que los Diablos Rojos todavía no cuentan con Alexis Vega, quien no tiene actividad desde la Jornada 15 por una lesión sufrida contra el Pachuca, pero ambos clubes van con lo mejor.

Antonio Mohamed mandó como titulares a la cancha del Estadio Universitario a Hugo González, Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo, Franco Romero, Marcel Ruiz, Nicolás Castro, Jesús Angulo y Paulinho.

¡Así alinea el equipo en esta noche de Gran Final del Futbol Mexicano en el Universitario!



¡Con todo y por todos!@CEMEXMx pic.twitter.com/U0R0rvNTFs — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 12, 2025

Por su parte, los 11 elegidos por Guido Pizarro por el local Tigres para el primer capítulo de la final contra el Toluca son Nahuel Guzmán, Marco Farfan, Jesús Angulo, Joaquim, Chuy Garza, Rómulo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Ángel Correa, Juan Brunetta y André-Pierre Gignac.

Final inédita entre Tigres y Toluca

La del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres es una inédita serie por el título en la Liga MX, pues este enfrentamiento tampoco se presentó en las finales que se jugaron durante la época de los torneos largos (1971 a 1996).

Los Diablos Rojos llegan como los vigentes monarcas del futbol mexicano luego de que en el Clausura 2025 pusieron fin a una sequía de 15 años, al tiempo que impidieron que el América consumara un inédito tetracampeonato en torneos cortos.

Por su parte, los de la UANL regresan a una final de Liga MX después de dos años, pues la última que disputaron fue la del Apertura 2023, en la que cayeron a manos del América en la primera de tres coronas al hilo que consiguieron los de Coapa.

¿Cuántos títulos de Liga MX tienen Toluca y Tigres?

El Toluca acumula 11 títulos de Liga MX, por lo que en caso de coronarse en este Apertura 2025 igualarían a Chivas, que suma 12 estrellas, la más reciente de ellas en el Clausura 2017.

Por su parte, Tigres presume ocho trofeos de liga en sus vitrinas y si se corona este semestre igualaría al Cruz Azul, cuyo noveno cetro lo conquistó en el Guard1anes 2021.

EVG