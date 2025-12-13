Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el New England Patriots vs Buffalo Bills; Semana 15 de la NFL

La Semana 15 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los New England Patriots y los Buffalo Bills, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Nueva Inglaterra llevan una marca de 11-2 después de 13 semanas en la temporada y esta será una oportunidad para mantenerse como uno de los mejores equipos de la Conferencia Americana; por su parte, los de Buffalo disputarán su decimocuarto partido de la campaña en busca de su décima victoria.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el New England Patriots vs Buffalo Bills

El partido entre New England Patriots y Buffalo Bills se jugará este domingo, 14 de diciembre del 2025, en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts. La patada de salida será en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports. También estará disponible en NFL Blitz del Canal 9.

Fecha: domingo 14 de diciembre

Hora: 12:00

Estadio: Gillette Stadium

Transmisión: Fox Sports y NFL Blitz en Canal 9

Patriots pelea con Broncos el primer lugar de la Conferencia Americana

El equipo dirigido por Mike Vrabel ganó su último partido en la temporada y logró su onceava victoria en la Semana 13 de la campaña, pero los Denver Broncos siguen con paso firme y tienen la misma marca de los Patriotas.

Este partido también representa una gran oportunidad para los de Nueva Inglaterra de sumar una victoria a su cuenta personal y presionar a los Broncos para que no tropiecen en el camino, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 15 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO