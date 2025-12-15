Premio The Best 2025: Dónde ver EN VIVO Y GRATIS en México la gala de la FIFA este martes 16 de diciembre

Este martes 16 de diciembre se realiza la gala del Premio The Best, que coronará a los mejores exponentes del futbol en el mundo según la FIFA. La premiación se realiza en Doha, Qatar y será muy especial, pues es la décima edición de este galardón, que llegó para competir con el Balón de Oro.
Durante la ceremonia se entregarán distintivos masculinos y femeninos, pero los más esperados son para conocer al mejor jugador y jugadora del mundo, así como a los entrenadores, en donde está nominado Javier El Vasco Aguirre, actual timonel de la Selección Mexicana.
¿Dónde ver y a qué hora los Premios The Best?
La gala del Premio The Best inicia este martes 16 de diciembre en Doha, Qatar. Inicia a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por el sitio web de la FIFA completamente en vivo y gratis.
- Día: martes 16 de diciembre
- Hora: 11:00 am tiempo del centro de México
- Transmisión: FIFA
¿Qué premios se entregan en The Best de la FIFA?
- Mejor jugador
- Mejor jugadora
- Mejor portero y portera
- Mejor entrenador masculino
- Mejor entrenadora femenino
- Premio Púskas (mejor gol)
- Premio Marta (mejor gol femenino)
- Premio Fair Play
- Premio a la Afición
Los ganadores de cada premio se eligen en votaciones con aficionados, capitanes, entrenadores y periodistas. Cada voto vale lo mismo y el periodo comprendido para los logros es del 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025.
¿Quiénes son los nominados ?
Entre los nominados a los Premios The Best destaca Javier Aguirre. El Vasco está compitiendo por el título del mejor entrenador del mundo al lado de Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).
Sin duda el galardón que se llevará todas las miradas será el The Best Jugador de la FIFA para el mejor futbolista del mundo en la categoría varonil. Los nominados son Lamine Yamal, Pedri y Raphinha del Barcelona, Kylian Mbappé del Real Madrid, así como Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi del PSG.
En la rama femenil las jugadoras que pelean por el título de la mejor del mundo para la FIFA son Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Mariona Caldentey, campeona de la Champions League Femenil con el Arsenal.
