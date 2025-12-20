Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Dallas Cowboys vs Los Ángeles Chargers; Semana 16 de la NFL

Dallas recibe a Los Ángeles en el AT&T Stadium en la Semana 16 de la NFL.

La Semana 16 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Dallas Cowboys y Los Ángeles Chargers, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria en este partido para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Dallas llevan una marca de 6-7-1 después de 14 semanas disputadas en la temporada y esta será su oportunidad para poner su récord igualado para pelear por un lugar en los playoffs; por su parte, los de Los Ángeles disputarán el decimoquinto encuentro de la campaña, en busca de su onceava victoria.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por la victoria que está de por medio, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Dallas Cowboys vs Los Ángeles Chargers

El partido entre Dallas Cowboys y Los Ángeles Chargers se jugará este domingo, 21 de diciembre del 2025, en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. La patada de salida será en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en ViX y Blitz NFL en Canal 9.

Fecha: domingo 21 de diciembre del 2025

Hora: 12:00

Estadio: AT&T Stadium

Transmisión: Canal 5, ViX y NFL Blitz en Canal 9

Los Chargers pelean los primeros lugares de la Conferencia Americana

El equipo dirigido por Brian Schottenheimer viene de dos dolorosas derrotas ante Lions y Vikings, así que buscarán regresar a la senda del triunfo, mientras que los de Jim Harbaugh intentarán seguir ganando en la temporada y sumar su cuarta victoria al hilo.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, pues el equipo de Los Ángeles está peleando por los primeros puestos de la Conferencia Americana, la cual lideran los Denver Broncos con una marca de 12-2.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 16 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

